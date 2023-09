Maicol Matoma, el león que ruge en el Alesves

Su aspecto jovial y cercano dista mucho de lo que ocurre cuando se calza las botas y entra en un terreno de juego. Es su coto de caza privado. Su hábitat natural. Su selva y lugar donde intimida a sus adversarios. Maicol Matoma (Corella, 2003) es todo un felino y ruge cuando se enfunda la piel del Aleves, por eso tiene a ese animal tatuado en su brazo derecho. “Tengo a un león porque me representa bastante. Me considero una persona fuerte y con carácter”, explica el protagonista para comentar otro recuerdo que tiene marcado en su piel: “Más arriba tengo a mi madre que es una parte fundamental de mí”.

La reconfiguración de la Tercera División navarra, que pasó de 16 equipos a 18, permitió al Alesves mantener la categoría -junto al Txantrea- tras su descenso deportivo. El curso pasado finalizó en penúltima posición y estaba abocado a competir en la Primera Autonómica. En apenas unos meses, el conjunto de Villafranca ha roto todos los esquemas y lidera la tabla con pleno de victorias. Seis puntos de seis posibles tras vencer al Avance en Arre (2-3) y a la Peña Sport en El Palomar (3-1). En plenas fiestas de Santa Eufemia, los blanquillos lanzaron su particular chupinazo de la jornada al derrotar a uno de los clubes más potentes como son los tafalleses. “Hablamos días antes para no salir de fiesta. Estamos muy comprometidos con el club. Por un día no pasa nada. Nadie se va a morir. Ya tenemos toda la semana para disfrutar”, apunta el delantero, que bromea: “Espero que nadie saliera la noche anterior”. Él no lo hizo, asegura.

El corellano de 20 años es uno de los pichichis de la categoría con dos tantos, al igual que Sola (Txantrea) e Ibai Armendáriz (Ardoi). El killer ha visto puerta en las primeras dos jornadas. Su particular pleno. “El partido de Arre fue complicado. Tienen un estilo de juego muy característico donde el rival debe adaptarse. Fue un duelo tosco, de mucho balonazo y feo para el espectador. El gol llegó en un balón largo -se ríe-. Chuté, rebotó en un defensa y volví a pegarle”, explica el futbolista. El tanto ante la Peña Sport tuvo una firma mejor: “Fue en una contra, en una bonita combinación del equipo. Ví el espacio que había entre la defensa, me metí y disparé”. Se alegra por sus triunfos individuales, pero el navarro prefiere pensar en el colectivo: “Mi objetivo es ayudar al equipo, aunque si puede ser marcando goles mucho mejor. Soy delantero centro”.

APRENDER DE LOS ERRORES

Meritorias fueron ambas victorias, pero en contextos totalmente diferentes. La visita a Igeldea siempre es complicada y enfrentarse a la Peña Sport, uno de los equipos llamados a estar en el playoff de ascenso también tiene sus particularidades: “Sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo duro y dimos la cara. Empezamos perdiendo, pero supimos remontar”. Maicol anotó el empate a uno, que allanó el camino al 3-1 final.

Un inicio de campeonato inmaculado por el que el vestuario se está quitando la espina del curso pasado. A pesar de no estar en el Alesves -él jugaba en el River Ebro de Rincón de Soto- Matoma cree que sus compañeros están canalizando la rabia interna para competir mejor. “Puede ser una motivación para todos, para que no vuelvan (volvamos) a cometer el mismo error. Será complicado y hay que mantener los pies en la tierra y darlo todo cada día. La verdad que este inicio era impensable”. Hoy reciben al Beti Onak. ¿Habrá tres de tres?