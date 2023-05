El Avance brinda en familia por sus bodas de plata

El Avance celebra su 50 aniversario en uno de sus mejores momentos deportivos. El club de Arre competirá el próximo curso en la Tercera División navarra por tercer año consecutivo, un hito para una entidad acostumbrada a jugar en categorías regionales. De la mano del técnico Igotz Garde, que seguirá al frente del equipo, los del Valle de Ezkabarte han cimentado su éxito deportivo en sus partidos como local. El siempre complicado –y variopinto- campo de Igueldea, uno de los pocos que quedan de hierba natural en la Comarca de Pamplona, es un arma que dificulta el juego de sus rivales. Sus dimensiones y ubicación, a escasos metros del río Ulzama, hacen que sea zona inundable y, cuando se desborda el caudal, deja un escenario espectacular pero muy alejado de la práctica del fútbol. Esto es algo que siempre ha acompañado al humilde equipo que festeja ahora su medio siglo de vida.

Como en todo punto de inicio hay ciertas dudas sobre el origen exacto del club. En 1924 en La Voz de Navarra hay un acta que cita a un equipo llamado ‘Avance’. Lo cierto es que no tiene ningún tipo de relación con el club actual. Hay que esperar hasta 1956 para encontrar un testimonio gráfico donde aparecen un grupo de chavales de Arre con una indumentaria de juego. Sin embargo, tampoco se puede decir que fue el germen del club tal y como lo conocemos en la actualidad, pero sí una primera piedra sobre la que edificar el proyecto futuro. En esos años simplemente vecinos de la localidad se reunían de forma esporádica para retar a otros de localidades limítrofes. Por ejemplo, el ganador debía invitar a merendar al perdedor. No había, por tanto, ningún tipo de organización ni estaban inscritos en la competición.

DEL CAMPO DE FRUTALES AL CARACTERÍSTICO IGUELDEA

Siguiendo la antigua tradición del Avance conocido por sus retos con pueblos de la Comarca de Pamplona renació en 1973 la afición futbolística. De la nueva juventud compuesta por los hermanos Huarte, Zabalza, Aldaz y el presidente José María Sorbet “surgió una realidad palpable, futura base para los nuevos proyectos, tanto deportivos como culturales”, según recoge el extinto Norte Deportivo. “El jugador del Toki Alay, Pedro Villanueva, me propuso un día que movilizáramos el famoso Avance, sin saber cómo iba a responder la gente. Entre comentarios y vermús surgió la idea que es hoy realidad”, indican las crónicas de aquella época. Así surgió la Sociedad Deportiva Recreativa Avance de Arre.

J.A. Goñi

En la actualidad es Ángel Mari Zabalza, uno de los que participó en los primeros meses de vida de la entidad navarra, quien arroja un poco de luz: “Vas hablando con unos y otros para intentar hacer un campo de fútbol. Cerca del río había una parcela con frutales, que podía servir. Tiras unos árboles e intentas allanar el terreno. Así empezó la cosa. Los primeros chavales ya se retiraron y estuvo convulsa la situación hasta que entró Juan Antonio Zabalza Marchueta y ya enganchó con la gente de nuestra quinta. El equipo, más o menos, fue tirando. No era fácil porque no teníamos instalaciones nuevas ni propias. Estaba también el factor de que se inundaba por el río Ulzama, aunque antes no era tan común como ahora”.

La S.D.R. Avance de Arre inició su andadura en la Copa Primavera, en 1973. Era una especie de Tercera Regional, la categoría más baja del fútbol navarro. La Tercera desapareció y el club logró el ascenso de la Segunda a la Primera, para bajar después otra vez de categoría. La Federación Navarra remodeló sus competiciones y tan solo dejó la Primera Regional. El conjunto rojinegro subió a Preferente para culminar tres ascensos consecutivos en tres temporadas hasta llegar a la Tercera División. Las crónicas reflejan que el equipo estuvo “41 partidos seguidos sin perder”.

La historia de este club también se cuenta a través de la evolución de sus escudos. “El primero era el del Ayuntamiento de Arre. No teníamos otro. Después Miguel Ángel Sesma, que ha sido nuestro diseñador, hizo uno en blanco y negro que compartíamos con la Sociedad Deportiva y Recreativa del pueblo. Era lo mismo hasta que empezaron a haber problemas con las juntas directivas y las cuentas y se decidió separar las dos cosas. Hacia 1983 el Valle sacó otro equipo de fútbol que se llamaba ‘El Ezkabarte’. Nosotros éramos el ‘Avance’. Les alquilábamos el campo. Competimos juntos unas tres o cuatro temporadas, aunque en categorías diferentes. El alcalde de entonces, Carmelo, nos propuso unificar a un solo club porque tenían que darnos dos subvenciones diferentes. Así que nos pasamos a llamar ‘Avance Ezkabarte’. Ahí se implantó el escudo actual parecido al de Osasuna. Ahora hemos hecho otro, por el 50 aniversario”, explica de forma detallada Kiko.

El club ha preparado unos actos para la jornada de hoy que van desde un triangular de veteranos hasta una comida popular en la carpa de la Plaza San Román. El ambiente familiar, como la esencia del club, está asegurado.