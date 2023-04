José Luis Nagore, presidente del , presidente del Txantrea , puede ver, desde la oficina del fútbol, el futuro. En el campo de hierba artificial entrenan varios equipos de la cantera. El pasado le ha dado un duro golpe. Hace tres días, el primer equipo, que militaba en la Tercera División , consumó su descenso a la Autonómica. Se la jugaba en la última jornada y perdió. Sumaba 37 temporadas en categorías nacionales, en las que llegó a disputar una en la antigua Segunda B.

¿Cómo se encuentran?

Estamos mal porque es una situación que no pensábamos que podía pasar, pero la realidad de esta campaña es que empezamos muy bien en la pretemporada, cuando jugamos la Copa, pero en la liga hemos sido muy irregulares. El equipo no iba hacia arriba. Al final entramos en una mala dinámica y nos encontramos donde estamos.

¿Estuvo viendo el último partido en Cortes?

Sí. Jugamos mal. Fue una sensación muy triste. Hay que reconocer que el equipo no respondió a ese partido. Yo entiendo los nervios, la presión y los chicos... No fuimos capaces de afrontar el partido como tal. Estamos hablando del último partido pero no es el detonante del descenso. Es el transcurso de toda la temporada.

¿Dónde cree que residen la causa o las causas del descenso?

Ahora mismo no lo tengo claro porque con el equipo que habíamos preparado para afrontar la temporada... Lo que pensábamos era que habíamos confeccionado un equipo para estar arriba. La realidad no ha sido así. Esto es fútbol y no hay que mirar hacia atrás. Debemos estar pensando en preparar el equipo. Estamos en ello para la siguiente temporada.

Afrontábamos la temporada con mucha ilusión porque pensábamos que podíamos llegar a algo importante

En menos de un año, el equipo ha pasado de jugar el ascenso a la Segunda RFEF a descender a la Autonómica.

Hemos pasado de jugar la fase de ascenso en Madrid a descender a Autonómica, sí.

A la hora de confeccionar el equipo, ¿se produjeron muchos cambios de un curso a otro?

Hubo algunos cambios, sí, de jugadores importantes. Una vez que empezamos la pretemporada y jugamos la Copa con el Tudelano y la Mutilvera, estábamos todos muy ilusionados. Afrontábamos la temporada con mucha ilusión porque pensábamos que podíamos llegar a algo importante otra vez.

Entonces, ¿qué sucedió?

Se dio un cúmulo de lesiones pero eso no es excusa. Respecto a los jugadores no puedo decir nada porque entiendo que cada día que salen al campo a jugar un partido todos dan lo que pueden dar. Una cosa es que un día te salga bien o no te salga bien. Es complicado cuando entras en dinámicas malas. Eso ha pasado. Entramos en una racha mala y levantar eso nos costaba mucho. El vestuario ha estado bien como vestuario, de grupo, y muy preocupado por la situación que atravesábamos.

Han sido 37 años sin descender de la categoría nacional, ¿ha sido un palo duro?

Para mí, personalmente, ha sido una losa importante.

¿Va a seguir?

Sí.

La temporada comenzó con Jaime Sánchez en el banquillo y ha terminado con Miguel Sola.

El cambio de Miguel (Sola) se produjo porque veíamos que el equipo estaba en mala dinámica y nos temíamos que podía suceder lo que ha terminado pasando. Entonces, algo teníamos que hacer. Cuando llegas a una situación así, al final cambiamos de entrenadores.

¿Será Miguel Sola el próximo entrenador del Txantrea?

Estamos en ello. Estamos pensando en ello.

¿Cómo se encuentra él?

Mal, muy mal. Creo que Miguel aceptó coger el equipo porque es chantreano de pura cepa y creo que era con el único equipo con el que Miguel volvería a entrenar y así ha sido.

¿Cómo encontró a los jugadores?

El otro día era un cuadro; todos llorando. Vivimos una situación muy triste. Entiendo que eso ocurrirá en todos los equipos cuando descienden. La mayoría de los jugadores del primer equipo han militado aquí en categorías inferiores. De alguna manera es el sentimiento que tienen todos de compromiso por el club. Eso nos hace fuertes aunque esta temporada no ha podido ser.

¿Qué próximos pasos se van a dar en la configuración del equipo?

Hoy (ayer) me reúno con Miguel (Sola) y Gonzalo (Idoate) y vamos a hablar para preparar la siguiente temporada. A mí me gustaría que siguieran los dos.

¿Qué espera como respuesta?

Espero que me digan que sí.

En el seno del club, ¿cómo puede afectar el descenso?

Hemos cambiado de categoría nacional a otra regional y eso entra dentro de las posibilidades cuando militas en una nacional. Algo afectará pero tenemos la suerte de haber ascendido con el equipo de la Liga Nacional a la División de Honor. Se materializó hace dos jornadas. Tenemos el conjunto de Primera Juvenil que va primero en la fase de ascenso. Por lo tanto, a nivel de cantera, creo que va a ser una temporada muy buena. También tenemos bien situados a los equipos de fútbol campo: cadete A y cadete B están bien. Eso es una satisfacción dentro de la losa que nos ha caído encima.

¿Cómo está pasando estos días?

Llevo varias semanas muy preocupado porque sabía que se podía dar esta situación. Esto no es de buen gusto para nadie con independencia de los años que lleves. Quiero animar a los jugadores a que, cuando ocurre una situación así, hay que levantarla. Nos pasó con el Juvenil y ahora nos tocará intentarlo a muerte con el primer equipo para volver a la Tercera. Este curso no hemos hecho la tarea que debíamos hacer y ahora nos encontramos donde nos encontramos.