Txiki Akaz: "El ascenso del Valle de Egüés también va dirigido a toda la base"

Txiki Akaz. El reloj sobrepasa las cinco y media de la tarde del sábado 1 de abril. El Valle de Egüés acaba de ganar 2-1 al Alesves . La primera parte de la ecuación del ascenso se cumple. Los futbolistas se duchan y acuden al bar del campo de Sarriguren para seguir el Cantolagua-Subiza. Minutos después, se confirma el resultado final (0-0) y la alegría invade al conjunto azulón, que dirige

En la primera oportunidad, ascenso a la Segunda RFEF.

Era la primera jornada que se podía dar, sí. Teníamos que ganar nuestro partido. Hicimos nuestro trabajo y el Cantolagua empató con el Subiza. A falta de dos jornadas, somos campeones.

¿Se lo esperaban?

No. Al Subiza le veía fuerte, pero sabía que tenía un partido complicade. Hace unas semanas jugamos en Sangüesa y fue un partido difícil. Nosotros empatamos a dos.

¿Cómo vivieron ese partido?

Lo seguimos a través de las aplicaciones del móvil. Estábamos en el bar del campo. Se hizo la espera larga porque veíamos que seguían empate a cero. Nos confirmaron que había acabado y hubo una explosión de alegría entre toda la familia del Valle de Egüés.

En esos momentos de celebración, ¿le propusieron una ampliación de contrato?

Ya hablaremos de eso (risas). Estaba muy feliz porque lleva toda la vida en el Valle de Egüés. Fue el día más feliz de su vida.

¿Le daría ilusión seguir en una categoría superior?

Todos los entrenadores sueñan con un momento así. Después de dos experiencias malas en el Txantrea e Izarra para mí esto me produce satisfacción personal y alegría. Los entrenadores dependemos de los futbolistas, de que estén acertados o no. Estoy contento de ascender con el Valle de Egüés. La categoría es bonita y atractiva. El año pasado estuve tres meses en Estella, pocos, pero ya la conozco.

¿Cuál cree que han sido las claves de la temporada?

Sobre todo destacaría el vestuario que tenemos. Es un grupo humano espectacular. Da gusto el día a día con todos los chavales, ya jueguen mucho o poco. Han estado todos de diez y respetando las decisiones del entrenador. Hay un gran vestuario a nivel humano y, deportivamente, han competivo a nivel alto para ser campeones.

¿Le ha sorprendido el rendimiento tan inmediato?

Cuando llegué había diez jugadores, medio equipo. Conocía a todos porque a muchos ya los había entrenado. Nos pusimos a completar la plantilla con la idea de firmar futbolistas que ya había entrenado y que supiera que nos iban a dar rendimiento. Al final se ha juntado todo. Desde el primer momento logramos que se sintieran partícipes y, desde agosto, tratamos de formar un buen equipo. Había jugadores, pero queríamos hacer un equipo, que es lo más difícil, aunque ellos lo han hecho fácil.

Un ascenso histórico para el club.

Ante el Alesves había mucha gente de Sarriguren y de Egüés. Es un subidón para todos. Aquí hay muchos equipos en la cantera y la trabajan muy bien. Está estructurada. Hay muchos técnicos que se desviven por los chavales en equipos de futbol sala, el fútbol 8 y el fútbol 11. Parte del ascenso también va para esos entrenadores de la base.

El "inesperado" sueño cumplido de Miguel Ángel Orbaiz

El Valle de Egüés no se entiende sin la figura de Miguel Ángel Orbaiz (Elcano, 1945). El presidente lleva toda la vida en el club, desde su fundación en 1968. Hay que remontarse a mediados de los años 50 para ver el germen del actual equipo. Los mozos del pueblo de Egüés y de localidades cercanas se juntaban de forma esporádica para jugar partidos de fútbol. El propio Orbaiz, junto a Miguel Echarte, quisieron formar una escuadra más seria. El párroco les regaló la primera equipación: azul y grana.

Seis fases de ascenso después, todas ellas con agridulces eliminaciones, el Valle de Egüés competirá por primera vez en su historia en una categoría superior a la Tercera División. “Tengo tantos recuerdos que no sé con cuál quedarme, pero este está entre los mejores momentos que he vivido con el club. Además ha sido inesperado. Salíamos con la intención de competir y no pasar apuros. Al principio no, pero coges la cabeza de la clasificación y ya no quieres dejarla”, bromeó el presidente nacido en Elcano hace 78 años: “Yo estoy ya de vuelta. Son bastantes años aquí. He perdido hasta la cuenta”.

La primera fase de ascenso del Valle de Egüés se produjo en la temporada 1992/1993. Ya en este siglo hubo dos seguidas (2003/2004 y 2004/2005) y otra en la 2006/2007. Una de los desenlaces más crueles se produjo en el curso 2010/2011. Los de Sarriguren finalizaron terceros la temporada regular y entraron al playoff nacional por un puesto en la Segunda B. Les tocó el Racing de Santander B. Empate a cero en tierras navarras y 2-1 en Cantabria: “Me acuerdo, me acuerdo. Hemos jugado ya varias fases y nos tocaba, aunque esta vez ha sido muy inesperado”.

El Valle de Egüés no se entiende sin la ayuda desinteresada de muchas personas, como destaca Miguel Ángel Orbaiz: “Aquí hay un equipo de gente que hace mucho. Sin ellos no se podría”.