La conjura del Alesves

Alesves, recién ascendido de la Primera Autonómica, es colista con apenas un triunfo y dos empates en 15 jornadas. Cinco puntos de 45 posibles. Situación crítica. Remar a contracorriente o tirar la toalla. En Villafranca lo tuvieron claro. "Con el miedo a que se hiciera la temporada larga decidimos hacer una cena de equipo y proponer una especie de conjura. Hablamos de establecer las nuevas bases de nuestra propia competición. Empezaba una liga nueva donde todos los equipos tenían cero puntos. La idea era resetear y que cada jugador diera lo mejor de sí. El objetivo era quedar lo más arriba posible, sin pensar en salvar la categoría o no. Sabíamos que, si sacábamos puntos, existían opciones de permanencia", explica Diego Martón Anso (1994), uno de los cuatro capitanes del equipo. La Tercera División se detiene por Navidad.

Los resultados llegaron pronto. El 7 de enero, el Alesves venció por 0-1 al Burladés. Primeros tres puntos de la nueva liguilla. Un mes después, la situación ha mejorado de forma considerable. Tres victorias en las últimas cinco jornadas. “Nos quedamos a 13 puntos de la permanencia y ahora estamos a cinco”, comenta ilusionado Martón. Las cosas se ven diferente en Villafranca, pero todavía queda mucho camino por recorrer.

Echando la vista atrás, en aquella conjura se analizó también el porqué de esos tristes números. “Iniciamos la temporada con mucha ilusión y jugadores que no habían debutado en Tercera. Nuestro fútbol era alegre. Sinceramente, en el cómputo global, éramos mejores a nivel de juego pero en las áreas éramos peores. Jugábamos muy bien a tener la posesión y ocasiones, pero en nuestro campo no éramos agresivos y, en la fase ofensiva, nos costaba un mundo hacer gol. Nos daban mazazos por ser débiles. Así estuvimos toda la primera vuelta. A excepción de los partidos frente al Subiza, contra el resto de equipos hemos competido”, detalla el futbolista de 28 años.

El atacante villafranqués ha tenido experiencias diferentes en el fútbol. El último año de juveniles firmó por el River Ebro de La Rioja. Después pasó por el Cirbonero, River Ega y Peña Sport, todos ellos de la Tercera navarra. Con el club tafallés logró el ascenso a la Segunda B, momento en el que decidió regresar a casa para jugar con el Alesves. “En cosa de año y medio he pasado de ser de los más jóvenes a uno de los veteranos. He compartido vestuario con Carlos Mena -actual entrenador, Borja, Pericolo, Montori, Mata... Me sentía importante en el equipo, pero las labores de capitanía las hacía otro. Ahora me toca estar con los chavales. Me intento poner en el lugar de los que juegan menos y animarles, también a los que se pueden despistar un poco. He tenido a buenos maestros”, confiesa Martón.

El vestuario del Alesves es más una cuadrilla de Villafranca. De las 19 fichas del equipo, 16 son del pueblo. Hay tres de Milagro, uno de Caparroso, Valtierra y Marcilla. Todos ellos dirigidos desde el banquillo por Carlos Mena, un joven técnico de 40 años. “Nos conocemos de toda la vida. Coincidimos en el Cirbonero y también en el Alesves. Ha nacido para ser entrenador y eso que de futbolista era muy bien. La clave es diferenciar nuestra amistad con el rol de cada uno ahora en el vestuario”, reconoce el capitán.

Este fin de semana, el Alesves recibe en su campo al Avance Ezkabarte. Los de Arre conocerán de primera mano a la afición de Villafranca. “Nos siguen a todos los sitios donde vamos: Pamplona, Tafalla, Peralta... Se desplaza mucha gente y somos más nosotros que los rivales, casi. Hay mucha afición. Parece que jugamos en casa”, afirma orgulloso.