El Subiza, una máquina que ya carbura

16 de noviembre del pasado año el goleado por la César Monasterio es segundo en la tabla a tres puntos, esta vez, del líder. Eldel pasado año el Subiza fuela Peña Sport (5-0). Ya eran undécimos en la tabla a tres puntos del descenso. Muchas caras nuevas. Dudas en el juego. Rendimiento por debajo del esperado. ¿Falta de confianza? Todos los factores estaban en contra del filial rojillo. Pero su voluntad decía lo contrario. 64 días después, el equipo dirigido pores segundo en la tabla a tres puntos, esta vez, del líder.

Las cábalas a principio de temporada eran claras. ‘El Subiza luchará por el ascenso’. Esta opinión vagaba por gran parte de jugadores y entrenadores de Tercera. Desde que en 2020, el Subiza y Osasuna llegasen a un acuerdo de filialidad, el equipo ha ido creciendo año tras año. Tres temporadas en las que los resultados no han dejado de mejorar. En 2020 fue décimo superando su último puesto (18º). La pasada campaña, el Subiza finalizó en segunda posición cayendo en la final del playoff de ascenso. Este año, la joven plantilla ya es segunda y solo tiene a tres puntos al Valle de Egüés, el líder de la Tercera.

No todo eran buenas noticias a principio de temporada. Tras la derrota por 5-0 en Tafalla, el filial rojillo era decimotercero. Los pronósticos no se estaban cumpliendo. Pero el Subiza no estaba dispuesto a tirar la toalla. La primera reacción llegó ante el Azkoyen. 3-1 en el Sotoburu. Era el comienzo de la remontada. Tras este choque, los de César Monasterio han encadenado otras seis victorias consecutivas. “Nos costó arrancar y adaptarnos a la categoría. Lo sabíamos, por eso hemos trabajado mucho. Estamos compitiendo muy bien cada partido y disfrutando mucho”, afirma el técnico del Subiza.

LA JUVENTUD PISA FUERTE

El Subiza es el equipo más joven de la categoría. 19,2 años de media. Una edad que no está quedando reflejada sobre el terreno de juego. “Solo nos hemos mantenido cinco jugadores de la plantilla del año pasado. Muchos han llegado de juveniles y es otro tipo de fútbol. Pero ya estamos todos adaptados a la perfección”, asegura Pablo Aguinaga, capitán del equipo. La inexperiencia podría pasarle factura al filial rojillo, pero está demostrando lo contrario. En 17 partidos han conseguido once victorias, un empate y cinco derrotas. Un total de 34 puntos para colocarse como líder virtual del playoff de ascenso.

En sus últimos siete envites ligueros el Subiza ha salido victorioso en todos ellos. Sus datos son envidiables e inigualables por cualquier equipo de la competición. Azkoyen, Pamplona, Cantolagua, Cortes, Valle de Egüés, Lagunak y Alesves han sido las víctimas del equipo más en forma de la liga en los últimos meses. “Todos los jugadores están al máximo nivel. Esto se nota porque cuando hacemos cambios igualan o incluso mejoran a lo que ya había en el campo”, asegura Aguinaga. El filial rojillo ha anotado un total de 22 goles frente a estos conjuntos (3,14 por partido). El máximo goleador hasta la fecha es Daniel Sancho, con 8 tantos. Además, su solidez defensiva y las grandes actuaciones de Ander Ibáñez en la portería han permitido a la joven plantilla encajar solamente 3 goles en sus últimos compromisos (0,42 por partido).

El 20 de noviembre del pasado año, ante el Azkoyen, comenzó la remontada. El cambio de dinámica, y quién sabe si de confianza. Pero lo importante es que el Subiza, esa joven plantilla que sembró dudas a principio de temporada buscará seguir ascendiendo puestos para conseguir su objetivo más preciado: jugar en la Segunda RFEF.