El Bidezarra-Oberena, un duelo de rivalidad familiar para Julen Etxebeste y Haitz Amunárriz

El fútbol les ha unido y mucho, pero el sábado les enfrentó por primera vez. Julen Etxebeste y Haitz Amunárriz se sentaron en los banquillos del Bidezarra-Oberena. Los dos equipos persiguen un mismo objetivo. Los dos se han metido en la fase de ascenso de Autonómica a la Tercera División. La rivalidad deportiva existía. Sin embargo, ellos dos son primos, primos que han convivido mucho y que han compartido decenas de experiencias y que así seguirán haciéndolo.

El Bidezarra de Etxebeste recibió en Noáin el sábado a Oberena de Amunárriz. La victoria se la llevó el equipo visitante por 0-1. “Hubo tensión, también buen fútbol, pero se notaba que los dos equipos se jugaban mucho. Cosas de la vida se lo llevaron ellos. Les tocó esta vez. Terminé triste porque pensé que merecimos algo más. Ahora tenemos que levantarnos y el partido en Oberena será más bonito porque estaremos más cerca del final de la fase. Si consigue cualquiera de los dos el ascenso, resultará especial”, destacó Etxebeste, entrenador del Bidezarra.

Los dos técnicos son de Hondarribia. Llegaron juntos a Pamplona se cumplirán ahora cinco años, pero ya llevaban otros seis viviendo en Vitoria. De hecho, el partido del sábado resultó tan especial para ellos dos que se vieron acompañados por amigos de su localidad natal. “Vinieron los amigos de las dos cuadrillas. Somos de dos años diferentes y se acercaron amigos suyos y míos. Cada uno barrió para su casa. Les decía que, claro, el color de Hondarribia es el verde como Oberena, pero también que podían apoyar al azul”, bromeó.

Haitz Amunárriz, técnico de Oberena, resaltó el carácter especial del partido. “Con Julen hemos vivido nueve años juntos, en Vitoria y en Pamplona. Para mí es como mi hermano mayor. En Vitoria, estuvimos en el mismo club. Hemos compartido muchas horas juntos. Nunca nos habíamos enfrentado. Era la primera vez y era un poco especial. Piensas en el equipo pero no deja de ser diferente cuando te tienes que enfrentar a alguien con el que has vivido mucho. Hablamos mucho de fútbol y era el único día en el que nos teníamos que enfrentar”, aseguró Amunárriz.

Los dos se estrenan en un banquillo de la Autonómica. Etxebeste llegó este curso al Bidezarra procedente de las categorías inferiores de Osasuna. Amunárriz cogió las riendas del primer equipo de Oberena después de haber dirigido a infantiles, cadetes y juveniles dentro del club pamplonés. “Hablamos de fútbol todos los días porque además nos encanta. Y casualidades de la vida, cogemos los dos un equipo en la Autonómica y nos metemos en fase de ascenso y nos encontramos”, apuntó Etxebeste.

"OBERENA ES UN BUEN EQUIPO"

Al entrenador del Bidezarra le gustó el equipo de su primo. “Oberena es un buen equipo. Le conozco bien. Tienen las ideas muy claras. Yo ya les dije a mis jugadores. No es porque sea mi primo pero yo le considero un buen entrenador y por eso sabía que nos iba a costar un poco más. Él me conoce y me gustó mucho. Tácticamente estaban bien posicionados y supieron jugar su partido. Lo hicieron bien. Me gustó mucho”, insistió. Sin embargo, la derrota no le sentó bien y ya espera al partido en Oberena. “Tendrá muchas ganas de revancha. Nosotros contamos con el objetivo de ir sumando partido a partido. Y el próximo partido ante el Bidezarra no lo vamos a dejar escapar. Vamos a darlo todo para sumar los tres puntos. El del sábado fue muy emocionante. El equipo lo dio todo para lograr la victoria, además sabía lo especial que era para mí. Es cierto que pensé en mi primo y me fastidió un poco. En el fútbol y el deporte en general, siempre hay un ganador y un perdedor. Me puse en su piel para tratar de animarle, pero también estaba muy contento por el equipo”, contó Amunárriz. La jornada 10 de esta fase de ascenso les volverá a enfrentar.

Luchan por el ascenso

Los equipos de la Autonómica disputan la segunda fase de este curso. Oberena y el Bidezarra lograron clasificarse para disputar la fase de ascenso. El primero lo logró como líder del Grupo 3, y el segundo, como segundo del Grupo 2. En esta segunda fase, ascienden directamente los dos primeros y el tercero y el cuarto juegan un playoff. El pasado fin de semana se disputó la segunda jornada por el ascenso. Oberena es tercero con 37 puntos, y el Bidezarra, quinto con 31. “El objetivo sería plantearnos entre los cuatro primeros y jugárnosla a una carta, aunque no renunciamos a nada”, indicó Etxebeste. Por su parte, Amunárriz señaló: “En esta nueva fase tenemos que luchar cada partido como si fuera el último. El inicio del curso fue muy duro”, añadió Amunárriz.

DNI

​Julen Etxebeste Sorondo. Entrenador del Bidezarra de la Primera Autonómica. De Hondarribia, tiene 31 años y es profesor de Educación Física.



Trayectoria. Este curso se cumplirán cinco años desde que llegó a Pamplona. Comenzó, como técnico, en las categorías inferiores de Osasuna y esta temporada cogió las riendas del Bidezarra. “Me llegó la opción de ir al Bidezarra. Pensé que era lo mejor y creo que he acertado. Conseguimos un buen equipo. Hemos hecho un buen papel al meternos en la fase de ascenso”, indicó.