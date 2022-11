Bebeto repite como mejor entrenador

Alfredo Ibero ‘Bebeto’, técnico del Golsmedia, amparado por la Federación Española de Fútbol. Lo que le confiere relevancia a los galardones reside en los votantes. El 50% de los votos procede de los entrenadores de las diferentes categorías; un 25%, de los casi 65.000 que se emitieron en la web, y el otro 25%, de la prensa, los medios de comunicación colaboradores y la organización, un medio digital especializado en el fútbol y deporte regional. Dos ediciones, dos premios.técnico del San Juan , fue reconocido ayer como mejor entrenador del Grupo II de la Segunda RFEF del curso 21-22. Recibió el premio, amparado por la. Lo que le confiere relevancia a los galardones reside en los votantes. El 50% de los votos procede de los entrenadores de las diferentes categorías; un 25%, de los casi 65.000 que se emitieron en la web, y el otro 25%, de la prensa, los medios de comunicación colaboradores y la organización, un medio digital especializado en el fútbol y deporte regional.

Grupo XV de la Tercera División. En aquel curso, el San Juan logró por primera vez el ascenso a una categoría por encima de la Tercera. En este caso, su equipo, en su estreno en la En la primera edición de los premios, Bebeto logró el premio como mejor entrenador del. En aquel curso, el San Juan logró por primera vez el ascenso a una categoría por encima de la Tercera. En este caso, su equipo, en su estreno en la Segunda RFEF , se clasificó en la sexta posición, plaza que le dio billete para la Copa del Rey.

Por todo ello, aunque el premio es individual, el entrenador pamplonés pone el acento en lo colectivo. “No soy una persona de este tipo de premios individuales en un deporte colectivo como es el fútbol. Pero es verdad que, después de tantos años y más al ver con quien compartía candidatura, me ha hecho ilusión estar ahí con Aitor Calle (Sestao) y Sergio Francisco (Real Sociedad C). Que me lo hayan dado a mí debo agradecérselo a mis jugadores, que por ellos estoy aquí, y a mi cuerpo técnico. Vengo en representación del San Juan y también de mí mismo. También gusta sentirse valorado”, explicó desde la Ciudad del Fútbol de las Rozas, escenario ayer de la gala.

Estoy muy agradecido a mis jugadores y a mi cuerpo técnico.

Por ellos estoy aquí

El técnico pamplonés le da especial importancia a que, en la selección de los premiados, tengan un peso del 50% los votos de los entrenadores. “Considero que es gente que entiende y mucho del fútbol, y que se encuentra en la labor en la que estamos todos. Me siento orgulloso y muy contento, pero, sobre todo, estoy muy agradecido a mis jugadores. En un deporte colectivo, sin ellos, no estaría aquí”, reiteró.

A la anterior gala, no pudo acudir. Ganó junto a su capitán, el delantero Ander Iriguíbel, que lo hizo como mejor jugador. “No soy muy partidario de estas cosas pero, cuando llevas tantos años, sentirte valorado y reconocido gusta”, añadió. Bebeto suma quince temporadas consecutivas como técnico del primer equipo, del San Juan y otras quince en las categorías inferiores.

