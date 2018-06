El Barça se complica en Europa

Después del tropezón en Anoeta, existía en el barcelonismo una cierta incertidumbre en torno al rendimiento del equipo. La respuesta la dieron dos goles: uno en contra encajado a los 25 segundos y otro en el minuto 90.

A pesar del dominio abrumador durante toda la segunda parte, esas dudas no pudieron quedar disipadas. Pep Guardiola dejó los experimentos con gaseosa y con el mejor equipo que puede alinear en estos momentos (Piqué y Alexis están lesionados y Puyol aún no está al cien por cien) no fue capaz de doblegar al Milan. Ganaba con claridad y un cabezazo dejó a su equipo casi noqueado.

Los italianos siguen un escalón por debajo de los Barça, Madrid o Manchester United. Bajo la batuta de Van Bommel y Seedorf, y a pesar de las bajas de Ibrahimovic y Robinho, tienen oficio y con muy poco sacan petróleo.

El Barcelona estrenaba su defensa del título con ganas de agradar y sobre todo con la intención de no ofrecer mensajes negativos a su afición, pero antes de que el reloj llegara al primer minuto de juego, Pato se hizo un autopase genial, que le dejó solo ante Valdés, al que batió por bajo.

Jarro de agua fría

Jarro de agua fría y primeros nervios en la grada. Guardiola planteó un choque y tuvo que cambiarlo sobre la marcha. Con Busquets y Mascherano de centrales, el equipo sufría cada vez que Pato recibía en carrera. Jugaba a placer y su zona era una autopista.

El Barça seguía con su plan inicial pero no hacía daño. El Milan seguía agazapado y salía como un tiro cuando tenía una oportunidad. Hasta que Guardiola reajustó las marcas. Abidal se encargó de Pato y el juego ofensivo del Milan quedó neutralizado.

A partir de ahí empezó otro partido. Solo era cuestión de paciencia y de que Messi hiciera una de las suyas. Es lo que pasó poco antes del descanso. Con un poco más de tranquilidad, el Barça afrontó un partido nuevo. Más aún tras la reanudación y la genialidad de Villa, que botó una falta directa por toda la escuadra.

Con 2-1 en el minuto 50 y con los italianos más castigados, el Barça se hizo dueño del duelo. El Milan ya no estaba tan agrupado y las distancias entre sus lanzadores y Cassano y Pato eran abismales. Monólogo blaugrana, que solo tuvo dos borrones: el susto inicial y la incapacidad azulgrana para matar el partido, que le provocó la desgracia final con el remate in extremis de Thiago Silva. BARCELONA 2 - AC MILAN 2

Barcelona: Valdés; Alves, Mascherano, Busquets, Abidal; Keita (Puyol, min.67), Xavi, Iniesta (Cesc, min.38); Pedro, Messi y Villa (Afellay, min.84).

AC Milan: Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta; van Bommel (Aquilani, min.78); Nocerino, Boateng (Ambrosini, min.33), Seedorf; Pato y Cassano (Emanuelson, min.62).

Árbitro: Martin Atkinson (ING). Amonestó a Villa (min.51), Alves (min.70) y Puyol (min.90+2) en el FC Barcelona y a van Bommel (min.17) y Nesta (min.56) en el AC Milan.

Goles: 0-1. Min.1, Pato. 1-1. Min.35, Pedro. 2-1. Min.50, Villa. 2-2. Min.90+3, Thiago Silva.

Incidencias: Camp Nou, 89.861 espectadores. Se lesionó Iniesta y volvió Puyol.

