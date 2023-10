El Sevilla debe confirmar su mejora en Eindhoven

PSV Eindhoven en el PSV Stadion (21.00) en la segunda jornada del Grupo B de la El Sevilla FC visita este martes 3 de octubre alen el PSV Stadion (21.00) en la segunda jornada del Grupo B de la Liga de Campeones, duelo en el que los sevillistas intentarán demostrar su mejora de juego y resultados y olvidar el inesperado empate en casa ante el Lens en el estreno de esta 'Champions'.

La máquina de José Luis Mendilibar empieza a estar engrasada en LaLiga EA Sports y, pese a la derrota del pasado viernes en Montjuïc ante el FC Barcelona, el juego va a mejor y los resultados empiezan a no fallar. Y, en Europa, ganar en Eindhoven daría alas a un Sevilla que, si no gana, podría empezar a dificultar su camino a los octavos.

Es tan sólo una segunda jornada pero, con un Arsenal que empezó ganando y que podría escaparse si supera al Lens, el escenario está como para no complicarlo más. El Sevilla, que no puntuó en Barcelona por un autogol del central Sergio Ramos, es superior en plantilla al PSV pero debe confirmarlo sobre un verde que le será hostil.

Sin Erik Lamela, lesionado en el cuádriceps, ni la fuerza y velocidad del central Nianzou, con molestias muscular, 'Mendi' acude a este partido de importancia con el resto de jugadores a su disposición. Algunos, como Youssef En-Nesyri y Óliver Torres, llegan frescos al no poder jugar en Barcelona.

El delantero podría ser una de las novedades en el once inicial, junto a un Jesús Navas que no fue titular ante el Barça, en un partido igualado y eléctrico en el que si bien los 'culers' gozaron de alguna ocasión más, los hispalenses combatieron y rozaron un punto que no habría sido injusto.

La 'Champions' es distinta y el PSV Stadion, con una afición que suele ser 'caliente', no lo pondrá fácil al Sevilla. El juego, el acierto, la actitud y la energía deberán ser distintos a los del empate contra el Lens (1-1) en el Sánchez Pizjuán.

Los de José Luis Mendilibar, que van de menos a más, no dieron continuidad al que era el primer triunfo de la campaña, ante Las Palmas, y sí a un juego que no funcionaba como cuando irrumpió el técnico vasco en marzo. Y se pasó de un buen arranque con el gol de Lucas Ocampos al desorden y a la falta de profundidad, con apenas coletazos en el segundo tiempo.

Y no es que vayan sobrados en LaLiga, los nervionenses. Tras el duelo europeo, empataron ante Osasuna en Pamplona, ganaron con 'manita' incluida al Almería (5-1) y visitaron al FC Barcelona el pasado viernes para regresar a la senda de la derrota, que tenían olvidada desde finales de agosto.

Enfrente tendrán a un PSV Eindhoven que cayó con claridad ante el Arsenal (4-0) en la primera jornada, con 3-0 en contra en poco más de media hora. Pero en casa, y ante un rival que pueden creer 'de tú a tú', los neerlandeses también confían en enderezar su rumbo a tiempo de poder pugnar por seguir vivos.

Destaca en las filas del PSV el delantero internacional neerlandés Luuk de Jong, con pasado sevillista y que lleva 11 goles y 6 asistencias en este arranque de campeonato. Su juego áreo y de espaldas a portería deberán tenerlo en cuenta Sergio Ramos y Badé.

Además, no solo De Jong está en buen momento, sino todo el PSV. Los de Peter Bosz lideran la Eredivisie con 7 victorias en las 7 primeras jornadas, además de ganar la Supercopa de los País Bajos y meterse en esta fase de grupos desde la previa. Equipo rodado, feliz y conjuntado y que puede ser una amenaza real para un Sevilla que debe desquitarse ya de una vez por todas de todo lo vivido.