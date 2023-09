Caos total en la selección femenina con un inicio de concentración surrealista

Caos total en la selección femenina de fútbol. Un mes después de proclamarse campeona del mundo, España vive inmersa en una convulsión permanente que nadie parece capaz de detener. Así se demostró una vez más en una jornada surrealista y maratoniana, que puede marcar un punto de inflexión. Todo comenzó el lunes, cuando Montse Tomé facilitó su primera lista de convocadas con tres días de retraso por la situación de tensión. Ya sabía antes de comparecer ante los medios que la decisión de renunciar a la selección de la inmensa mayoría de internacionales seguía en pie y aún así las incluyó en su lista, en un órdago desató la tormenta perfecta.

Las jugadoras insistieron con su pulso a la Federación hasta que no hubiera cambios reales ya en la noche del lunes, mediante un comunicado en el que aseguraban ser conscientes de las posibles consecuencias de su plantón, pero esta mañana, tras diversas conversaciones con el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, acabaron por acudir a la llamada por imperativo legal y mostrando a las claras su enorme descontento. El CSD no pudo asegurar que no hubiera sanciones, tal y como establece la Ley del Deporte, el Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol (FEF) y la propia normativa de la FIFA. Esa amenaza inclinó la balanza.

A partir de ahí se precipitaron los acontecimientos. Caras largas, de tristeza y cansancio. Escuetas pero contundentes declaraciones en la llegada de las futbolistas del Real Madrid y el Atlético al hotel Alameda de Madrid, donde estaban citadas las jugadoras residentes en la capital y el cuerpo técnico de la selección, pero no todas las convocadas, como estaba inicialmente previsto. Montse Tomé fue la primera en llegar, a las 10:45 horas, luego Misa Rodríguez, que se mostró taxativa cuando le preguntaron si estaba contenta de estar en la lista de Tomé: "No".

Athenea del Castillo, que llegó junto a Olga Carmona, explicó que todo aquello que tenía que decir ya las dijo en su comunicado. Posteriormente aparecieron en escena Eva Navarro, Oihane Hernández y Tere Abelleira, pero no quisieron hacer ninguna declaración. El encuentro entre la entrenadora y las jugadoras fue breve y frío, aunque la asturiana trató de mostrarse comprensiva con la delicada situación de las futbolistas.

Las seis jugadoras y el cuerpo técnico se trasladaron hasta el cercano aeropuerto de Barajas antes de tomar un avión a las 14:10 horas hacia Valencia y posteriormente desplazarse hasta Oliva, el controvertido escenario del comienzo de la concentración, pues los campos de entrenamiento para las sesiones previas al viaje a Suecia, el jueves a las 10:00 horas, no cuentan con luz artificial. Allí se fue produciendo el goteo del resto de internacionales. Primero Enith Salón, del Valencia, y María Méndez, del Levante, ambas residentes en la ciudad del Turia. Luego Laia Aleixandri y Lucía García, del City y su vecino el United, por tanto ambas procedentes de Mánchester. También Amaiur Sarriegi, Rosa Márquez, Inma Gabarro y María Pérez.

AVERÍA EN EL VUELO DESDE BARCELONA

Las últimas en llegar fueron las futbolistas del Barça, Alexia Putellas, Irene Paredes, Cata Coll, Patri Guijarro, Mariona Caldentey, Ona Batlle, Aitana Bonmatí y Mapi León, cuyo vuelo desde la Ciudad Condal se retrasó por una avería y posterior cambio de avión. Una vez reunido al completo el equipo a excepción de Esther González, que tiene molestias en su tobillo izquierdo, tal y como comunicó a la FEF el Gotham, su equipo en Estados Unidos, se produjo el esperado encuentro entre las internacionales y Víctor Francos.

El presidente del CSD llegó al hotel Nova Beach de Oliva "optimista", alrededor de las 19:30 horas, para conocer de primera mano las sensaciones entre las futbolistas. Habló también con Montse Tomé antes del cónclave con las internacionales, inicialmente fijado para las 20:00 horas, pero que finalmente se retrasó hasta más allá de las 22:00.

"Queremos escuchar a las jugadoras. Lo que pasó ayer fue inaceptable. Así se lo he transmitido a la Federación. Sentía que mi obligación era estar al lado de las jugadoras para escucharlas y buscar soluciones", dijo Francos a su llegada al hotel de concentración de la selección en Oliva. "¿Arropadas por la gente? Sí, pero igual no por quien deberíamos. Tendríamos que hablar claro y tendido de si es un lugar seguro o no", declaró por su parte Mapi León desde el aeropuerto de Manises, en Valencia.

Cinco trabajadores, apartados

La Federación Española de Fútbol apartó a cinco miembros de su gabinete de comunicación del resto de la expedición de jugadoras de la selección femenina que deben medirse los próximos días a Suecia y Suiza.

Los departamentos afectados son los de prensa, audiovisual, marketing y redes sociales, que forman parte del gabinete de comunicación de la FEF. En total son cinco personas que ya no compartieron con las jugadoras ni autocar desde el hotel Alameda de Madrid hasta Barajas ni tampoco el vuelo hasta Valencia. Las seis futbolistas que viajaron junto a la seleccionadora, Montse Tomé, se enteraron de esta decisión cuando vieron que esos cinco miembros no subían al bus de camino al aeropuerto.

Las internacionales, que apuntaron al departamento de comunicación en su comunicado colectivo, pusieron el punto de mira en instancias más altas de esta sección.