Rafael del Amo, sobre Rubiales: "El presidente dijo lo que tenía que decir"

El vicepresidente de la presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino de la federación, Rafael del Amo, ha evitado hablar sobre el beso sin permiso que el presidente de la federación, Luis Rubiales, dio a la jugadora Jenni Hermoso durante la entrega de medallas a las campeonas del mundo.

"En este momento no me apetece nada hablar de la situación, el presidente dijo lo que tenía que decir, vamos a dejar pasar este tiempo, el viernes hay una asamblea y yo ahora estoy celebrando que somos campeonas del mundo", ha dicho Rafael del Amo, en declaraciones a los medios, tras participar en una recepción que ha ofrecido el Ayuntamiento de Pamplona a navarros que integran la selección española de fútbol femenino.

Del Amo, que también es presidente de la Federación Navarra de Fútbol, ha señalado que le "fastidia muchísimo que se ha tapado lo que realmente nos ha costado tanto, que muchos medios de comunicación estén hablando de otras cosas, no de lo que realmente es esto, que es la primera vez en la historia que somos campeones del mundo". "Este año he estado en los tres campeonatos del mundo que hemos ganado, sub-17, sub-20, y absoluta. No hay ningún país en el mundo con lo nuestro. Mi sueño es que todos los clubes navarros tengan esta sección femenina, que lo necesitamos tanto de fútbol como de fútbol sala, que las chicas hagan fútbol. No tengo que mirar más allá, hoy tengo que presumir de lo que tenemos", ha dicho.

Así, repreguntado sobre Rubiales, ha declinado hacer declaraciones. "Yo no voy a hablar, creo que no es el momento. Prefiero no hablarlo. No me metáis en este jardín porque creo que no es el día para hablar de esto", ha indicado.

Del mismo modo, ha señalado que no sabe qué ocurrirá en la asamblea del viernes. "No tengo ni idea. Yo estoy ahora muerto, he dormido muy poco, ayer nos recibieron en Moncloa, habíamos dormido dos horas. Había que celebrarlo, porque si veis Madrid era brutal, la gente nos estaba esperando. Hemos ganado la visibilidad que tanto queríamos para el deporte de la mujer", ha valorado.

Además, ha señalado que "no nos podemos quedar aquí". "Tuve la suerte de compartir palco con la americana y el noruego, y pregunté qué había pasado en Noruega y en Estados Unidos, que han bajado tanto, porque eran referentes para nosotras, y ellos dicen que no te puedes quedar ahí, hay que seguir, y yo venía en el avión diciéndole al 'presi' que tengo un proyecto a futuro mucho más importante de lo que estamos haciendo y no te puedes dormir", ha indicado.

Asimismo, ha asegurado que "en lo que me toca liderar, con todas las chicas que han estado con nosotros no ha habido ninguna desigualdad". "Sí que es verdad que el tema salarial lo marca FIFA. Los premios no tienen nada que ver con el masculino, lógicamente, y eso es lo que estamos peleando, que se llegue a un momento en el que estén igual. Pero hay que cambiar toda la sociedad. Todo el que va a ver un partido de chicas, que piense que tiene que pagar. Toda la gente se tiene que implicar y cuando va a ver a un partido de chicas hay que poner dinero y creérnoslo", ha sostenido.