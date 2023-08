Recepción a los navarros campeones del mundo en Australia y Nueva Zelanda

alcaldesa de Corporación Municipal han felicitado este miércoles 23 de agosto por la mañana a los tres navarros que han contribuido más de cerca al reciente éxito de la este pasado fin de semana. Se trata de Javier Lerga, integrante del cuerpo técnico como asistente; Javier López Vallejo, psicólogo; y Rafael del Amo, presidente de la López Vallejo no ha podido asistir finalmente a la recepción por compromisos profesionales. Lade Pamplona Cristina Ibarrola , y miembros de lahaneste miércoles 23 de agosto por la mañana a losque hanmás de cerca al reciente éxito de la selección española de fútbol femenino , campeona del mundo. Se trata de, integrante del cuerpo técnico como asistente;, psicólogo; y, presidente de la Federación Navarra de Fútbol y presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino de la RFEF. Javierfinalmente a la recepción por compromisos profesionales.

Salón de Recepciones del promoción y desarrollo del fútbol femenino”, que va a traer como consecuencia “el aumento del interés que muchas niñas ya tienen por el deporte en general, y por el fútbol en particular”. Como recuerdo de esta recepción, se les ha entregado un sello conmemorativo del 600 aniversario del Privilegio de la Unión. El acto ha acabado con una foto de familia de la Corporación municipal y los homenajeados. El acto ha tenido lugar en eldel Ayuntamiento de Pamplona . La alcaldesa ha destacado el trabajo realizado durante los últimos años “en la”, que va a traer como consecuencia “el aumento del interés que muchas niñas ya tienen por el deporte en general, y por el fútbol en particular”. Como recuerdo de esta recepción, se les ha entregado un sello conmemorativo del 600 aniversario del Privilegio de la Unión. El acto ha acabado con una foto de familia de la Corporación municipal y los homenajeados.

Ha sido más de un mes de concentración en Australia y Nueva Zelanda para preparar la que era la tercera cita mundialista de la selección española femenina de fútbol que, hasta esta edición, no había pasado de los octavos de final. Javier Lerga, además de director de la escuela de entrenadores de la Federación Navarra de Fútbol, ha formado parte del cuerpo técnico del seleccionador Jorge Vilda con una labor como asistente técnico necesaria en la preparación de los partidos. El exfutbolista y psicólogo Javier López Vallejo ha llevado a cabo su trabajo en una faceta más mental y emocional para lograr también el cien por cien de cada jugadora en todos los partidos.

El fútbol femenino está en auge y España es vigente campeona del mundo, no solo en categoría absoluta, sino también en las categorías sub 17 y sub 20. A ello, se suman éxitos a nivel de clubes como las dos Champions League del F.C. Barcelona en 2021 y 2023. A nivel local, Osasuna Femenino, en Primera Federación, luchará un año más por el ascenso a la máxima categoría del fútbol español, la Liga F. Desde 2017, el navarro Rafael del Amo es el máximo responsable del fútbol femenino nacional en la Real Federación Española de Fútbol. Del Amo es también presidente de la Federación Navarra de Fútbol y vicepresidente de la RFEF.

Tras los homenajes y reconocimientos de estos últimos días, con la fiesta de bienvenida en Madrid con miles de personas o el recibimiento en el Palacio de la Moncloa, cuerpo técnico y jugadoras regresan ya a sus casas después de más de un mes de concentración y de Mundial para sentir también el cariño y el orgullo de sus localidades natales.