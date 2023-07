Garagarza: "Braithwaite es una gran decepción, esto es muy serio y no lo permitiremos"

Espanyol, Fran Garagarza, explicó este martes que el abandono de la concentración de Marbella del delantero Martin Braithwaite para forzar su salida es "una gran decepción" e insistió en que es un episodio "muy serio" y el club "no lo va a permitir". El director deportivo del, Fran Garagarza, explicó este martes que el abandono de la concentración de Marbella del delanteropara forzar su salida es "una gran decepción" e insistió en que es un episodio "muy serio" y el club "no lo va a permitir".

Garagarza, en declaraciones a los medios en Marbella, subrayó que el comportamiento del jugador danés es inaceptable: "Se le está faltando al respeto a los socios. No le permitiremos, ni a él ni a nadie. El Espanyol está muy por encima de todo esto. Es un activo del club que ha fallado en las formas y en todo".

El futbolista dejó la concentración unilateralmente el lunes por la noche y la entidad, desde entonces, ya aplica las sanciones contempladas en su régimen disciplinario, que no han trascendido. El director deportivo reconoció que se trata de una "sorpresa desagradable" y confesó que la situación "no es fácil".

El danés tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025 y Garagarza se ha referido a esto para valorar su futuro: "Todo es muy claro. El futbolista tiene contrato y el club cuenta con él, porque es un jugador que ha demostrado ser importantísimo para nosotros". Jugó 33 partidos y marcó 10 goles en el curso pasado.

El responsable de la parcela deportiva insistió en que esta actitud "no ha gustado nada". En cualquier caso, ha reconocido que la voluntad del jugador, expresada en "reuniones privadas" con él, era la de salir del club. "Me adelantaba que no quería estar y que quería buscar una salida", desveló.

Garagarza subrayó que en caso de que Braithwaite se reincorpore a la disciplina periquita, "normalidad no va a haber, sólo faltaría". El dirigente afirmó que el ariete debería entonces "dar la cara y ofrecer una explicación" ya que, insistió, ha cometido "una falta de respeto muy grave".

El director deportivo desveló que ha llamado a Braithwaite y este no ha respondido al teléfono. En cambio, Garagarza comentó que la entidad ha tenido "dos conversaciones con su agente" que está, añadió, "dando la cara y nos transmite que lo que el club ve es lo que hay".

Garagarza, ante las preguntas sobre la fórmula para facilitar una hipotética salida de Braihtwaite, se reafirmó en su estupefacción: "Es un poco sorprendente porque no hay ese paso, no ha venido con ningún planteamiento. El planteamiento es que el club está en Segunda y él no quiere jugar en esta categoría".

Si el representante llega con una oferta -algo que no ha ocurrido- "se estudiará" como en el caso de "todos" los integrantes de la plantilla. El director deportivo añadió que se analizaría el precio de esa propuesta en relación al "valor" del futbolista en cuestión para ver si interesa a la entidad.

Preguntado por si el desenlace natural es alcanzar un acuerdo para su salida, Garagarza se mostró contrariado: "Hoy no, porque no hay nada. No hay lógica en todo esto. Lo que hay es una falta de respeto a la entidad que está al día pagando a un activo y creo que nos tenemos que quedar con este mensaje".

Respecto a la reacción del vestuario, el director deportivo comentó que "los compañeros entienden que es una situación de sorpresa, inesperada y una falta de respeto" hacia los jugadores. "Los mensajes están siendo de más unión, de que las formas y los principios hay que cuidarlos", reflexionó.