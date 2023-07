El centrocampista internacional español Cesc Fábregas anunció este sábado "con gran tristeza" que, después de veintiuna temporadas en activo, ha llegado el momento "de colgar las botas" y poner fin a una carrera en la que ha militado en clubes como el Barcelona, Arsenal, Chelsea o Mónaco y en la que ha ganado un Mundial y dos Eurocopas con la selección española.

"Después de 20 años increíbles llenos de sacrificio, dedicación y alegría, es hora de decir gracias y adiós al deporte rey. Me ha encantado cada minuto", explica en un mensaje publicado en sus redes sociales el hasta hoy jugador del Como de la Serie B italiana, a cuyo equipo filial empezará a entrenar al tratarse de un club y un proyecto que no pueden ilusionarle "más".

Por tal motivo, explica que "no todo es tristeza" ya que el "encantador" equipo italiano se "ganó" su corazón "desde el primer minuto" y llegó a su vida en el "momento perfecto" de su carrera.

"No olvidaré jamás mis primeros días en el Barça, el Arsenal, el Barça de nuevo, el Chelsea, el Mónaco y el Como, los guardaré todos como un tesoro", añade el jugador, que confiesa que a sus 36 años ha vivido experiencias "que ni en un millón de años" pensó que podría llegar a vivir.

"Desde levantar la Copa del Mundo, las Eurocopas, hasta ganarlo todo en Inglaterra y España y casi todos los trofeos europeos ha sido un viaje que nunca olvidaré", añade Fábregas, que agradece la ayuda durante toda su trayectoria deportiva de compañeros, entrenadores, directivos, aficionados y especialmente a su familia.

Y no se olvida de los adversarios que intentaron "derribarle", a quienes agradece que le hayan hecho "más fuerte", continúa el escrito.

Por último, el internacional español considera que ha merecido la pena "con creces" su carrera por "los grandes recuerdos y amigos" que ha hecho por el camino. "También he aprendido tres idiomas y me he vuelto más compasivo y sabio a lo largo de mis viajes", concluye Fábregas.