La rivalidad, para otro día: el gesto de Mikel Merino con Unai Simón

Tanda de penaltis del España-Croacia. El título de la Liga de las Naciones espera a una de las dos selecciones tras el empate a cero en el tiempo reglamentario y la prórroga. Vlasic anota desde los once metros. Joselu tampoco falla. Ni Brozovic, ni Rodri. Tampoco Luka Modric, ni Unai Simón con vehemencia: “Tú, lo paras. Tú, lo paras”. Es la arenga de un futbolista de la . El título de laespera a una de las dos selecciones tras el empate a cero en el tiempo reglamentario y la prórroga. Vlasic anota desde los once metros. Joselu tampoco falla. Ni Brozovic, ni Rodri. Tampoco Luka Modric, ni Mikel Merino . El canterano osasunista, después de un lanzamiento espectacular, celebra su gol con la grada y señala acon vehemencia:. Es la arenga de un futbolista de la Real Sociedad a un portero del Athletic de Bilbao . Dos equipos archienemigos en el País Vasco y que protagonizan uno de los derbis más tensos del panorama nacional. Sin embargo, el pamplonés deja la rivalidad para otro día y se centra en el bien común. El destino quiere que el arquero lea las intenciones de Majer y detiene con los pies la pena máxima. El desenlace ya lo conocen.

Este gesto fue alabado este lunes en la resaca del título continental. “Después de tanto tiempo, conseguimos un título con la selección absoluta. Una sensación única y un sueño desde pequeño. Muy orgulloso de esta familia. No hay una mejor manera de despedir la temporada. Gracias a todos los que nos habéis apoyado desde el principio”, escribió agradecido en sus perfiles sociales.

Se trata del primer título con la absoluta para el navarro de 26 años, que también alzó la Eurocopa sub21 y sub19 con Luis de la Fuente como seleccionador. Un técnico riojano que también le llevó a los Juegos Olímpicos de Tokio para conseguir la medalla de plata. “Todos queremos tener importancia y galones. Trabajamos para ello. Me ha tocado participar mucho. Luis ha demostrado confianza desde el principio y yo solo trato de devolvérsela. Creo que he estado a buen nivel en los minutos que me ha dado. Luis ha hecho un trabajo excepcional en tan poco tiempo con esta selección”, afirmó a pie de campo.

Merino, que se mostró emocionado durante las celebraciones, estuvo acompañado en los Países Bajos por sus padres y su pareja, entre otros familiares. El navarro, junto al resto de la selección, llenó el lunes el WiZink Center madrileño para darse un baño de masas.