Mbappé: "No le he pedido al PSG ser vendido o salir al Real Madrid"

insistió este miércoles en su intención de continuar la próxima temporada en el PSG, al que yatampoco ha pedido irse al Real Madrid. El futbolista francés Kylian Mbappé , al que ya le comunicó su negativa a ampliar su contrato hasta 2025 , y aseguró que

"No he pedido (al PSG) ser vendido o salir al Real Madrid. Solo confirmé que no quiero activar el año extra previsto en el contrato. Nunca hemos hablado de una renovación con el PSG, pero estoy feliz de quedarme aquí la próxima temporada", explicó en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport'.

Además, Mbappé criticó el actual proyecto futbolístico del equipo de la capital francesa: "Al más alto nivel, para un competidor como yo, el objetivo es ganar todos los títulos. Sabíamos que había carencias que tarde o temprano acabas pagando. Hay que aprender de los errores de cada temporada, para no repetirlos cada vez".