Jordi Alba: "En el Mundial no hubo falta de oficio"

Jordi Alba, capitán de ladescartó que en el reciente Mundial, disputado el pasado noviembre, tuviesen "falta de oficio" en la derrota ante Japón y la eliminación frente a Marruecos. , capitán de la selección española de fútbol en la fase final de la Liga de Naciones, ve al equipo preparado para volver a ganar un título once años después yen la derrota ante Japón y la eliminación frente a Marruecos.

"No viví dentro del vestuario falta de oficio. Estábamos encantados con el míster (Luis Enrique), hizo las cosas muy bien. Pudimos dar un paso adelante ante Marruecos pero lo viví dentro y fue muy complicado ese partido. En los penaltis salió cruz pero pudo salir cara y estaríamos hablando de otro tema", opinó.

"La predisposición de todos fue la correcta pese a que no nos salieran las cosas. Ahora es otra etapa y hay que afrontarla de la mejor manera posible. Como capitán estoy ilusionado y se pueden hacer muy bien las cosas", añadió.

Jordi Alba regresa a la selección tras no ser citado por Luis de la Fuente en su primera convocatoria. Reconoció que sus ausencias le han "hecho madurar" y "valorar aún más si cabe" estar en la selección a sus 34 años. "Vuelvo con muchísimas ganas de hacerlo bien y de ayudar a todo el mundo en la selección. Estoy convencido de que van a ir bien las cosas".

"Veo muchísima ilusión, ojalá podamos levantar el título. Al final siendo capitán o segundo es lo de menos, lo que me interesa por el bien de la selección es levantar el título. Llevamos once años sin ganar uno y es una oportunidad única. Se están haciendo las cosas bien, veo muchísimas ganas y a todos unidos", añadió.

Uno de los mejores partidos de Jordi Alba con la selección española fue ante Italia (4-0), en la final de la Eurocopa 2012, goleada en la que marcó. "Es difícil igualar lo que hicimos en esa final. En la fase de grupos no estuvimos como en la final. Ese partido se da pocas veces. Fuimos superiores pero va a tener nada que ver. Es otra etapa. Veo el partido más igualado y será muy complicado".

Aunque el defensa piensa que es mejor no comparar a distintas generaciones, por la dificultad de igualar lo conseguido en el pasado, y mostró toda su confianza en Luis de la Fuente. "No es fácil ganar títulos. Tuvimos la suerte de ganar Eurocopa, Mundial y Eurocopa pero no es lo normal hacer eso".

"La Federación decidió que estuviera Luis de la Fuente aquí y estamos convencidos de que va a ir bien. Estamos muy unidos dentro, vamos por el buen camino. Es un torneo muy bonito de jugar. Ojalá lo podamos ganar. Trabajamos mucho en el pasado para estar aquí. La selección ha cambiado mucho pero son etapas diferentes y, al final, estoy convencido de que va a ir bien. Podemos perder ganar pero las base son buenas", explicó.

"Veo al seleccionador muy tranquilo. Los días de entrenamiento están siendo muy buenos y hay que estar unidos. Se achaca al trabajo de todos los entrenadores pero somos los jugadores los que tenemos que dar un paso adelante. Está haciendo las cosas bien, tiene la confianza de todo el mundo y no hay que dudar del trabajo que está haciendo. Es una buena oportunidad para demostrarlo todos, no solo el míster, también los jugadores nos jugamos mucho. El trabajo está siendo bueno y estamos muy contentos con el míster", sentenció.