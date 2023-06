Julen Etxebeste, entrenador del Bidezarra: "El ascenso es el broche de oro a una etapa en un club maravilloso"

De los errores y fracasos se aprende. Así lo ha demostrado Julen Etxebeste Sorondo (1990, Hondarribia) junto a sus jugadores tras caer el año pasado en el playoff de ascenso a la Tercera. En este el Bidezarra ha conseguido, tras superar al Iruña, alcanzar la máxima categoría del fútbol regional navarro. El broche de oro a una etapa que Etxebeste no olvidará ya que dejará de formar parte del conjunto de Noáin para dirigir al Pamplona.

¿Cómo está?

Con una sensación de tranquilidad absoluta por haber hecho bien mi trabajo. Me siento liberado porque el club no me había pedido el ascenso pero yo sí que me lo había exigido. Esto me ha generado una tensión que ya he podido liberar.

¿Y el equipo?

El grupo y yo hemos ido en la misma sintonía y se ha contagiado de mis ganas de ascender. Han ido ilusionándose con el paso de las jornadas y para ellos ha sido toda una alegría acabar la temporada con el mejor premio posible.

¿Cómo ha evolucionado el equipo a lo largo de la temporada?

En cuanto a juego y compromiso ha sido un año muy regular. Hicimos una buena temporada y en los primeros partidos dominamos en gran parte de ellos. Hubo un tramo del año en el que recibimos varios goles en los últimos minutos pero nos repusimos y conseguimos encadenar cinco o seis victorias consecutivas. A lo largo de la temporada creo que hemos merecido ganar muchos de los partidos que hemos jugado.

Llevaban el cartel de favoritos para lograr el ascenso, ¿jugó a favor o en su contra?

En contra sin ninguna duda. Los rivales venían a jugar sabiendo que quizás éramos un equipo más hecho y que el año pasado nos habíamos quedado a las puertas del ascenso. También hay que saber jugar con ello y creo que lo hemos demostrado sobre el campo.

El año pasado perdieron en el playoff ante el Alesves, ¿cómo gestionaron su eliminatoria contra el Iruña?

El año pasado llegamos al playoff cargados de ilusión y encima el primer partido era en casa. Pero nos pudo la presión, quizá por exceso de motivación. Por eso esta vez quisimos plantearlo como un partido más ya sabiendo que los jugadores lo iban a dar todo. En la ida en Tajonar salimos sin presión porque aun teníamos noventa minutos por delante en Noáin. Es verdad que nos metieron gol en el minuto cinco pero el plan siguió siendo el mismo y conseguimos batirles.

Antes de la eliminatoria ya estaba firmado como entrenador del Pamplona, ¿tenía presión por ascender al equipo a la Tercera?

Un poco sí, pero es una presión que la quise tener. Deseaba conseguir este ascenso y sabía que era una manera de ponerle el broche de oro a una etapa en un club que no conocía y que me ha parecido una maravilla.

Sus jugadores coreaban el grito de “Julen quédate, Julen quédate” mientras le manteaban, ¿qué sintió al oír esas palabras?

Les he repetido durante todo el año que ha sido una pasada trabajar con ellos. Los jugadores confiaban mucho en mi y me han apoyado en todo momento. Me he emocionado varias veces durante la temporada y personalmente he tenido una relación muy bonita con todos. Me he sentido muy querido en este club.

La temporada que viene se estrena en la Tercera navarra como técnico del Pamplona, ¿qué espera de esta nueva etapa?

Siempre he dado el 150% en cada equipo en el que he estado. Ahora necesito un par de semanas de vacaciones y luego ya prepararé todo con la misma ilusión que este año. Conozco la categoría y espero volver a enchufar a un equipo que este año no ha podido dar su mejor nivel y he descubierto que tienen muchas ganas de reencontrarse con cosas bonitas.