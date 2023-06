Joaquín Sánchez recibió este martes de nuevo el cariño de la afición del Real Betis, que acudió a darle el último adiós deportivo con la disputa del partido homenaje entre un equipo de jugadores y exjugadores del equipo verdiblanco y una selección de Leyendas. El españolrecibió este martes de nuevo el cariño de la afición del, que acudió a darle el último adiós deportivo con la disputa del partido homenaje entre un equipo de jugadores y exjugadores del equipo verdiblanco y una selección de

El Benito Villamarín presentó una gran entrada para despedir a uno de sus jugadores más míticos, con 23 temporadas a sus espaldas, 14 de ellas con el club de sus amores, con el que jugó su partido 622 en Liga el pasado domingo ante el Valencia, igualando el récord del exportero Andoni Zubizarreta, 406 con la elástica bética.

En esta ocasión, con un ambiente distendido y rodeado de excompañeros y amigos, el del Puerto de Santa María disfrutó de su despedido e incluso le hizo dos goles a Iker Casillas en la victoria de su equipo por 6-4.

Marco Assuncçao, Denilson, Ricardo Oliveira, Fernando, Arzu o Capi fueron algunos de los que compartieron conjunto con el gaditano para medirse a una formación con figuras como Raúl González, Sergio Ramos, Julio Baptistao, Carlos Marchena, Santi Cazorla o Diego Tristán.

"Es que no sé si voy a poder hablar porque no sé qué he hecho para tanto cariño, sinceramente", señaló un emocionado Joaquín tras la finalización del encuentro, cuya recaudación se destinará a su Fundació, centrada en la lucha contra el cáncer infantil.

El ya excentrocampista dio "las gracias a todos" los compañeros que acudieron a su llamada para "un día tan especial" y también "a toda la gente" que había hecho posible que viviese "un día feliz". "A mi gente, a mi familia, a mi mujer, a mis hijas, gracias por estar ahí siempre", señaló.

"Vamos a estar ahí a pie del cañón. Como futbolista me voy, pero voy a tener la suerte de seguir ahí con vosotros, trabajando codo con codo para estar a la altura de este pedazo de afición que es la mejor del mundo sin ninguna duda. Sin ustedes nada de esto hubiera sido posible. Gracias de nuevo, viva el Betis y viva la afición del Betis. Muchas gracias, hasta siempre, os quiero", sentenció.