Azpilicueta también brilla fuera del campo y obtiene un título en Harvard

"¡Noticias emocionantes para compartir con todos vosotros! Estoy encantado de anunciar que acabo de terminar el prestigioso programa de Negocios de Entretenimiento, Medios y Deportes", revela Azpi en su cuenta de Instagram.

El defensa de Zizur, que comparte fotografías estudiando en clase, con sus compañeros y recogiendo el título, explica: "Fue una oportunidad increíble para el crecimiento personal y profesional, y no podría estar más agradecido a Anita Elberse, y a toda la facultad y el personal que lo hizo posible. Siempre he creído en el poder de la educación y el aprendizaje continuo. Este programa en Harvard me permitirá ampliar mis conocimientos y adquirir habilidades valiosas más allá del mundo del deporte. Sigamos inspirándonos y apoyándonos unos a otros".