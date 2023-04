El 'efecto Mendilibar' levanta el telón de la Jornada 28

Con la moral del último triunfo y un proyecto renovado y más competitivo que con Jorge Sampaoli, el Sevilla buscará seguir aumentando esa ventaja para no sufrir en la recta final de la temporada. Además, un buen rendimiento doméstico les ayudará a calibrar su potencial en la Europa League, competición fetiche en la que deberán medirse al Manchester United en los cuartos de final, una eliminatoria a priori complicada que podría relanzar el optimismo o dar otro 'mazazo' a los planes hispalenses.

La mejor noticia para Mendilibar es que la enfermería sevillista se vacía para este ramo crucial del curso. Papu Gómez, Karim Rekik y Marcao han vuelto a trabajar con el grupo y podrían entrar en la convocatoria del vasco, aunque siguen con poco ritmo de competición. Como Tecatico Corona, que continúa buscando ese estado óptimo para competir. Sí será baja un Lucas Ocampos que vio la quinta amarilla en Cádiz, por lo que Erik Lamela, Suso u Óliver Torres apuntan a suplir al argentino.

Enfrente estará un Celta instalado en la zona media de la tabla, décimo con 35 puntos, después de enlazar seis encuentros seguidos sin perder, su mejor racha este curso. Así, suma tres triunfos y tres empates, el último en Balaídos ante el Almería (2-2), que supuso un frenazo en las aspiraciones europeas de los gallegos, ahora a nueve puntos de la Conference League.

El colchón de ocho unidades sobre la 'quema' le hace viajar el Pizjuán sin urgencias, aunque el 'efecto Mendilibar' puede ser un factor en contra, ya que no ha pasado del empate en sus últimos cinco duelos contra equipos entrenados por el de Zaldibar. Carlos Carvalhal no podrá contar con el talentoso Gabri Veiga, sancionado, ni con los lesionados Marchesín, Mingueza, Diego Alves y Solari, además de un Carles Pérez que es duda por molestias.

EL ATHLETIC QUIERE OLVIDAR EL DOLOR COPERO EN EL DEBUT DE LUIS GARCÍA

Todavía con la triste resaca de las semifinales de Copa, el Athletic visita este sábado (16.15 horas) al nuevo Espanyol de Luis García. Los rojiblancos deben sanar la herida lo más rápido posible para que el dolor copero no se traslade a una Liga en la que aún aspiran a Europa. Son séptimos a 7 puntos del Villarreal, que cierra los puestos continentales. No pudieron darle la vuelta en Copa a su pobre dinámica de las últimas semanas, con solo un triunfo en ocho partidos.

Sin la efectividad que requiere ahora el campeonato y con la preocupación creciendo, más después del 0-0 reciente en San Mamés ante el Getafe, el Athletic debe encarrilar un calendario exigente que inicia en Cornellà y que tiene su siguiente cita en 'La Catedral' con el derbi ante la Real Sociedad. Tendrá además el duelo directo como visitante frente al Villarreal, con sus dos últimos compromisos lejos de Bilbao contra Osasuna y Real Madrid.

No llega mucho mejor el Espanyol, ya sin Diego Martínez en el banquillo, pero con la ilusión renovada por la llegada del experico Luis García. El asturiano tiene por delante la difícil tarea de remontar el vuelo y cortar la mala dinámica de cuatro derrotas consecutivas, la última ante el Girona (2-1), y sacar al equipo del descenso. El equipo catalán ahora es tercero por la cola, con 27 puntos, los mismos que el Valencia, que marca la permanencia momentánea.

El Espanyol recibirá al Athletic con la baja Sergi Gómez por sanción y Adrià Pedrosa, por lesión. Además, Brian Oliván será duda hasta última hora por sus molestias en el gemelo, mientras que Leandro Cabrera volverá a la convocatoria tras cumplir su partido de sanción.

OSASUNA Y REAL SOCIEDAD RECIBEN A ELCHE Y GETAFE EN LA LUCHA EUROPEA

El Osasuna vivirá una 'fiesta' en El Sadar este sábado (14.00 horas), cuando la afición 'rojilla' reciba a su equipo después de avanzar a una final de Copa 18 años después. Los de Jagoba Arrasate querrán extender su euforia copera al campeonato doméstico, en un duelo en el que se enfrentan al colista Elche. Los navarros son novenos en la tabla con 35 puntos, a 9 de Europa, por lo que apenas tienen margen de error si quieren meterse en puestos continentales.

Aunque no ganan desde que lo hicieran (1-0) en la ida de las semifinales de Copa ante el Athletic, por lo que esperan mantener la inercia iniciada en San Mamés, donde su espíritu combativo, paciencia y persistencia dio sus frutos. Enfrente estará un Elche que sigue hundido en la tabla, colista con solo 13 puntos, después de sumar dos derrotas seguidas -Real Sociedad (2-0) y Barça (0-4)-, por lo que aspiran a agotar sus ínfimas opciones de alcanzar la ansiada permanencia.

Finalmente, la Real Sociedad, empeñada en defender su cuarta plaza de Champions -marcha cuarta con 48 puntos, 3 más que su perseguidor el Betis-, recibe en el Reale Arena al Getafe. Los de Imanol Alguacil cayeron (2-0) en La Cerámica tras el parón internacional, por lo que se aferran a un feudo en el que solo han perdido en una ocasión en los últimos nueve duelos. Por su parte, el conjunto 'azulón' vive un buen momento, con cuatro jornadas sin perder, pero solo tres puntos por encima del descenso, por lo que necesitan puntuar para coger más aire.