Medina Cantalejo: "No hay ni una prueba que pueda decir que un arbitro español sea deshonesto"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, realizó este jueves 2 de marzo una firme defensa del colectivo arbitral ante las informaciones aparecidas por el 'caso Negreira' y dejó claro que "no hay ni una prueba que pueda decir que un arbitro español sea deshonesto".

"¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Se ha criminalizado y se ha creado un clima social antiárbitros, en el que se dice que los árbitros están comprados. No hay ni una evidencia contra nadie de aquí ni de la anterior generación ni pruebas que puedan decir que un árbitro español sea deshonesto. Todo es imputable a personas de esta casa que se lucraron y cuya actuación está fuera de cualquier ética y proceder del arbitraje español", aseveró Medina Cantalejo en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol.

El excolegiado reconoció que el "daño está hecho y mancha". "Nos queda trabajar, seguir entrenando, que los partidos salgan en todas las categorías, y ponernos a disposición de todas las autoridades. Quien tiene mayor interés en que esto se aclare somos nosotros. No hay ni una prueba que pueda ensuciar el trabajo de estos hombres y mujeres y de los que nos precedieran", advirtió dirigiéndose al gran número de colegiados, colegiadas y excolegiados que acudieron a la comparecencia.

"No soy un corrupto y vosotros tampoco. Si alguien ha cometido un acto que lo pague y solo se ha hablado de un vicepresidente, de su hijo y del FC Barcelona, que serán los que tengan que rendir cuentas y la justicia sancionarles o no", añadió Medina Cantalejo, que lamentó que el colectivo se tenga que "comer ciertas cosas que nada tienen que ver" con él y que calificó como "quizá el día más triste del arbitraje español" cuando salió a la luz el caso.

El presidente del CTA convocó entonces al día siguiente, el 16 de febrero, a toda su plantilla para "mandar un mensaje de tranquilidad" y subrayarles que era "un momento de unión". "Lamentablemente, siempre alguien prefiere posturas egoístas, personalistas y traidoras", criticó a raíz de la filtración a los medios del cuestionario que se había pasado a todos los miembros para conocer sus vínculos con José María Enríquez Negreira y su hijo y con preguntas que "no eran cuestión de Estado".

"Cuando uno está con un grupo y alguien filtra algo no forma parte de él. No voy a dar nombres, explicaciones no dio ninguna. Se le llamó y hasta el día de hoy no ha contestado a un requerimiento de la RFEF", prosiguió el andaluz, que tampoco se mostró de acuerdo con la postura de Xavier Estrada Fernández, que se querelló por cuenta propia contra Enríquez Negreira. "Le vamos a tratar con el máximo respeto e igualdad. He leído que se le había apartado este partido del VAR y tiene dos partidos de AVAR. Esperemos recibir el mismo respeto de esta otra parte", zanjó.

El dirigente insistió en que "los árbitros no son los juzgados". "El como quede su imagen dependerá de todos. Para limpiarla lo primero que debe pasar es que haya una actuación y que los culpables sean sancionados si los hay y hay pruebas. Hay que seguir con la captación de árbitros jóvenes y que nuestros árbitros lo sigan haciendo bien. Si los culpables son depurados ayudará mucho", remarcó, dejando claro que los colegiados españoles "son los mejores del mundo" y que si siguen a su nivel continuará arbitrando a nivel internacional sin problemas.

"PONGO LA MANO EN EL FUEGO POR LOS DE ENTONCES Y POR SÁNCHEZ ARMINIO"

Medina Cantalejo, que apuntó que han estado "en silencio, pero trabajando", recordó que Enríquez Negreira sólo tenía competencias para "decirte en qué grupo ibas y en comunicar ascensos y descensos". "Si no le pitaron en esa época penaltis al FC Barcelona es porque a juicio de los árbitros no los habría", puntualizó.

"Estuve once años en Primera y en la vida ni un miembro del CTA y de la RFEF me ha llamado o ha hecho una insinuación para que mi actuación fuese para un lado u otro. ¿Después de tantos años no creéis que algo así habría salido a la luz?", agregó Medina Cantalejo. "Pongo la mano en el fuego por los de entonces y por los de ahora. Y por Victoriano Sánchez Arminio (presidente entonces del CTA), que está fastidiado porque era su responsabilidad porque era su vicepresidente", manifestó.

El excolegiado no quiere que "haya especulaciones" y afirmó que "una competición de liga es muy larga y habrá errores, a favor y en contra". "Pero siempre tiene que haber un chivo expiatorio e históricamente ha sido un árbitro. Llevo toda la vida en el fútbol y nunca he sentido que alguien me mirara como si fuera un delincuente. El que no quiera creer... Es batalla perdida", declaró.

El presidente del CTA no tiene "nada qué decir a ese señor", en referencia a Enríquez Negreira. "Ya se lo dirá la justicia. ¿De qué se va a sospechar? Tengo una perspectiva bastante completa del CTA y si alguien tuviese la mínima sospecha Sánchez Arminio le habría puesto en la calle inmediatamente. La sorpresa ha sido tal que mirad dónde estamos. Seremos buenos, malos o regulares, pero nunca ha pasado algo así", expresó, pidiendo no criminalizar a los árbitros por haber recibido en algún momento "asesoramiento" de Javier Enríquez Romero, hijo del exvicepresidente del comité y también investigado.