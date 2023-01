La Real consolida su tercera plaza y el dominio en los derbis

Los donostiarras, con una inmaculada trayectoria tras el parón del Mundial, podían haber especulado con su privilegiada posición y ceder la iniciativa al conjunto rojiblanco pero con Imanol Alguacil no hay otro camino que atacar desde el minuto uno y a ello se puso su equipo con la dirección del japonés Take Kubo, en un momento de forma excepcional.

El jugador nipón se movía como quería por todo el campo, lo que liberó a un Brais Méndez que volvía al once tras sanción por tarjetas, y que pudo marcar el primer gol antes de los diez minutos de juego en un disparo que lamió el poste de Unai Simón.

El Athletic, con pesos pesados en los derbis como Raúl García o Muniain en el banquillo, también quería su protagonismo en este encuentro, se libró a ratos del yugo ofensivo de los locales para dar el primer susto a la grada txuri urdin con una combinación entre los hermanos Williams que Iñaki remató con intención ante un Remiro salvador.

El segundo acercamiento blanquiazul ya no tendría compasión con su rival, Zubimendi profundizó, la zaga bilbaína alejó el peligro pero De Marcos no acertó a dejar en fuera de juego a Sorloth, el gigante recibió un balón dentro del área centrado por Zubeldia y soltó otro cañonazo que convirtió en su séptimo gol esta temporada y en el tanto de la victoria momentánea para la Real.

El segundo golpe lo encajó el Athletic minutos antes del descanso en una desafortunada jugada en la que perdió el balón en la génesis de su ataque, tras un robo magistral de Silva y mejor definición de Take Kubo, este tanto parecía anticipar una debacle rojiblanca pero el equipo vizcaíno se levantó a tiempo, redujo distancias con un soberbio remate de Sancet y dejó el derbi vivo para la segunda mitad.

Sorloth se lesionó al inicio de este período, entró el capitán Oyarzabal y en la banda aparecía también Muniain, por lo que el derbi empezaba a subir de temperatura, ya que el juego se estaba convirtiendo en previsible y necesitaba animadores.

Todo terminó para los rojiblancos antes de que entrara en el campo el navarro, otra pérdida defensiva habilitó a Kubo para encarar solo a Unai Simón, por detrás llegó Yeray Álvarez para cometer penalti y ser expulsado.

Mikel Oyarzabal acreditó su consumada pericia desde la pena máxima, otorgó una ventaja ya demasiada clara para el cuadro de Anoeta y Alguacil aprovechó para foguear a jugadores con menos minutos como Gorosabel, Barrenetxea o Asier Illarramendi sin que ni el juego ni el marcador notaran los cambios, de forma que los donostiarras vivieron un derbi con un plácido y feliz final.

FICHA TÉCNICA

​3.- Real Sociedad: Remiro; Elustondo (Gorosabel, min. 76), Le Normand, Zubeldia, Rico; Zubimendi, Silva (Robert Nav arro, min. 76), Merino, Brais (Illarramendi, min. 88=; Sorloth (Oyarzabal, min. 48) y Take Kubo (Barrenetxea, min. 76).



1.- Athletic: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Álvarez, Berchiche; Vesga, Dani García (Zárraga, min. 65), Iñaki Williams (Raúl García, min. 76), Sancet (Paredes, min. 65); Nico Williams (Muniain, min. 76) y Guruzeta (Berenguer, min. 57).



Árbitro: Cuadra Fernández (Comité Islas Baleares). Roja directa a Yeray Álvarez en el minuto 60 como último jugador en el penalti que cometió sobre Kubo. Amonestó además a Le Normand, Take Kubo, Sorloth, Zubeldia, Zubimenbi y Dani García.



Goles: 0-1, min 24: Sorloth. 2-0, min. 36: Take Kubo. 2-1, min. 40: Sancet. 3-1, min. 61: Oyarzabal.



Incidencias: el Reale Arena agotó la entradas y se dieron cita 38.342 espectadores, nuevo récord de asistencia con varios cientos de seguidores del Athletic.