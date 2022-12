Isco sale del Sevilla por la puerta falsa

internacional español, fichaje estrella del club nervionense, va a salir por la puerta de atrás tras una semana en la que se desveló un enfrentamiento con Monchi, el director deportivo, y en la que el jugador desapareció de los entrenamientos por unas supuestas molestias que nadie confirmó. Malos tiempos para el malagueño Isco Alarcón , que rescinde con el Sevilla el contrato de dos temporadas que el exmadridista firmó hace poco más de cuatro meses. Eltras una semana en la que se desveló un, el director deportivo, y en la que el jugador desapareció de los entrenamientos por unas supuestas molestias que nadie confirmó.

Isco fue una petición expresa de Julen Lopetegui, con el que vivió sus mejores momentos tanto en el Real Madrid como en la selección española. Disfrutó de una presentación multitudinaria en el Sánchez Pizjuán y brilló en los primeros partidos de la temporada a las órdenes del técnico guipuzcoano. De hecho, el centrocampista o mediapunta de Arroyo de la Miel fue lo más destacado en el marco de ese pésimo inicio de campaña del Sevilla.

Tras la destitución de Lopetegui, el argentino Jorge Sampaoli comenzó su andadura en el banquillo andaluz contando con Isco de manera habitual en el once titular, pero ocurrió que la luz del malagueño se fue apagando y de nuevo se desataron los rumores sobre su estado físico. Se le veía pasado de peso, lento y con dificultades para desequilibrar en ataque y replegar en defensa.

Fuentes cercanas al club del Sánchez Pijzuán informan que el momento clave para quedar sentenciado en el Sevilla fue el choque liguero ante el Rayo Vallecano previo al gran derbi andaluz. Resulta que Isco llegó con cuatro amarillas y vio la quinta que le privaba de poder ser de la partida ante el Betis. Se le acusó de no haber tenido la más mínima precaución para evitarla.

INSOSTENIBLE

Toda esta sucesión de cosas ha generado una situación insostenible en la que las partes han optado por negociar para separar sus caminos. Isco se marchará del Sevilla habiendo disputado 19 partidos en los que marcó un gol y dio tres asistencias. Pobre bagaje para un jugador de 30 años que en 2012 fue galardonado con el premio 'Golden Boy' que le acreditaba como mejor jugador joven de Europa y perteneció al Real Madrid entre 2013 y 2022, conquistando cuatro Champions y tres títulos de Liga, entre otros galardones. Internacional absoluto en 38 partidos, con 12 goles anotados, Isco tiene que buscarse un nuevo destino.

Antes de conocerse que Isco iba a decir adiós al Sevilla, Sampaoli compareció en la conferencia de prensa previa al choque copero que disputa este miércoles el Sevila en feudo de la Juventud Torremolinos y fue preguntado por la situación del malagueño. El preparador argentino reconoció que su estado de forma no es igual que el del resto de sus compañeros y competidores dentro de la plantilla.

"Es una situación que no me involucra a mí. Mi función como entrenador es ver qué jugadores tengo disponibles y trabajar con ellos. Isco tiene una capacidad bien marcada por su carrera. La decisión de quién se queda o quién se va es una cuestión de club, no del entrenador. Yo me encasillo en los jugadores que tengo y que lleguen de la mejor manera. Isco no ha jugado en los amistosos porque en los últimos tiempos no ha estado como el resto de los jugadores", zanjó Sampaoli. Isco ya negociaba su salida.