Fútbol internacional Benzema apunta a su retirada de la selección francesa "He hecho esfuerzos y errores para llegar hasta donde he llegado y estoy orgulloso. He escrito mi historia y la nuestra acaba", señala el jugador









Ampliar EUROPA PRESS Agencia Efe Real Madrid Karim Benzema dejó abierta la puerta a su retirada de la selección francesa con un enigmático mensaje en Twitter publicado un día después de que Francia perdiera la final del Mundial de Qatar contra Argentina. El delantero francés deldejó abierta la puerta a su retirada de la selección francesa con un enigmático mensaje en Twitter publicado un día después de que Francia perdiera la final del Mundial de Qatar contra Argentina. "He hecho esfuerzos y errores para llegar hasta donde he llegado y estoy orgulloso. He escrito mi historia y la nuestra acaba", señala el jugador sobre una foto vestido con el uniforme de la selección francesa. El mensaje deja abierta la puerta a su retirada internacional tras una tormentosa relación con la selección, que acaba con la lesión que le obligó a abandonar Catar dos días antes del debut de Francia en el Mundial. ETIQUETAS Karim Benzema

