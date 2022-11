César Azpilicueta, liderazgo y experiencia para la selección en Catar

Es el tipo de futbolista que uno quiere tener cerca, juegue o no juegue, porque el navarro es de los que siempre suma, tanto en el verde como en el vestuario.

Sucedió en un partido de Copa en febrero de 2007. Tenía 17 años, pero tanta personalidad y madurez que en 2010, con 20 años, ya alcanzaba el centenar de partidos como futbolista del primer equipo.

En el Olympique cayó lesionado al poco de llegar, al romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Estuvo seis meses de baja, pero en el caso de Azpilicueta todo suma, y el lateral derecho regresó con todas las garantías para hacerse con el puesto y ganar cuatro títulos.

Su valedor, nada menos que el actual seleccionador de Francia. A las órdenes de Didier Deschamps, el navarro jugó 68 encuentros a pesar de haberse roto la rodilla. Entonces fue cuando el Chelsea que entrenaba Roberto Di Matteo hizo una oferta para ficharle.

Fue, a quien le costó convencer para ser titular y quien le trasladó al lateral izquierdo, el que dio la mejor definición de lo que es el navarro para cualquier equipo. "Azpilicueta es el tipo de jugador que me gusta mucho. Creo que un equipo con once Azpilicuetas podríamos ganar la Liga de Campeones, porque el fútbol no es una cuestión solo de talento", dijo.