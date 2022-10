Raúl García cumple 18 años en Primera y sus compañeros de carrera le felicitan

Un 24 de octubre de 2004, Osasuna, en todo un Camp Nou y frente al Barcelona. Salió en la segunda parte (m.52) en lugar de Valdo y el equipo perdió 3-0, pero su estreno no fue presagio de la magnífica carrera que le esperaba. El pasado lunes se cumplieron 18 años de este primer paso en Primera División de un futbolista que ya es leyenda y se sitúa en el tercer puesto de la historia en cuanto a partidos disputados en la máxima categoría, con 564 (126 en Osasuna, 306 en el Athletic y 329 en el Atlético), superado solo por Joaquín y Zubizarreta. Raúl García Escudero debutaba, con el 28 a la espalda y 18 años, como jugador del primer equipo de, en todo uny frente al. Salió en la segunda parte (m.52) en lugar dey el equipo perdió 3-0, pero su estreno no fue presagio de la magnífica carrera que le esperaba. El pasado lunesde este primer paso en Primera División de un futbolista que ya es leyenda y se sitúa en elen la máxima categoría, con 564 (126 en Osasuna, 306 en el Athletic y 329 en el Atlético), superado solo por

El jugador de Zizur Mayor compartió en su cuenta de Instagram su alegría por cumplir estos 18 años en la élite y fueron numerosos los compañeros que le felicitaron, entre ellos César Azpilicueta, paisano de Raúl, el rojillo Roberto Torres, Kike Sola, Xisco, Andrés Fernández, Fran Mérida o David López. "18 temporadas y parece que fue ayer cuando hice mi debut como profesional. Miro hacía atrás y solo puedo dar las gracias por tantas y tantas temporadas disfrutando de mi profesión. Ha habido buenos y malos momentos pero se me vienen grandes recuerdos a la memoria. Los nervios de los minutos antes de saltar al campo, el respeto y la admiración con la que veía a mis compañeros o la ilusión con la que un chaval de dieciocho años daba sus primeros pasos en este bonito oficio. Todas esas sensaciones son las que sigo sintiendo hoy en día. En cada entrenamiento, en cada partido. El esfuerzo y trabajo para llegar hasta aquí se lo debo a mi familia. ¡Seguimos!".

“Grande Rulo! Un ejemplo para todos los que estabamos en Tajonar! Siempre agradecido por tu ayuda! A por más!!”, contestó Azpilicueta. "Verificado. Una barbaridad! Un orgullo haber aprendido de ti y contigo! Y lo que queda!!!!", señaló Roberto Torres. "Pues eso!!! Enhorabuena bro!!", dijo Kike Sola. "Eres muy grande", apuntó Andrés Fernández. "Verificado. Lo tuyo es una cosa de locos! Y lo que te queda aún Rulo!", comentó Xisco.

También le felicitaron futbolistas con los que ha compartido carrera como Mario Suárez, Aritz Aduriz, Fran Mérida, Damiá Abella, Iago Herrerín, Leo Baptistao, Oliver Torres, Sergio Asenjo, Toni Lato, Dani García, Roberto Jiménez, Vicente Iborra, Cristhian Stuani o la rojiblanca Eunate Arraiza.

"Ha sido un debut agridulce porque a mi me han salido las cosas pero nos vamos para casa con la derrota. He notado mucha diferencia con la segunda B. Incluso me han sacado una tarjeta. He lanzado a puerta, pero nome ha salido como he querido. Esto se me quedará en la memoria. Es muy especial", declaraba Raúl tras aquel encuentro de 2004 según recogía Diario de Navarra.