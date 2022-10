El sueño de la Copa del que nunca despertó el Cirbonero

El Intercity, equipo de la Primera RFEF, será la primera piedra del camino. Las pesadillas se sufren pero se olvidan. Los sueños quedan en el recuerdo para siempre. Una mala noche, como la que sufrió el Cirbonero ante el Guijuelo en 2016 en la tercera ronda de la Copa del Rey , la puede tener cualquiera. Pero hay que vivir el presente y el conjunto de Cintruénigo volverá a soñar este año con conseguir algo grande en la Copa.

Los blanquiazules tienen un pasado memorable en este torneo. En la temporada 2016/17 superaron las dos primeras rondas frente a la Ponferradina y al Racing de Ferrol respectivamente. Las dos eliminatorias acabaron 0-0 en los primeros 120 minutos. Pero el Cirbonero venció ambos choques en la tanda de penaltis. La pesadilla que despertó de su sueño a los de Cintruénigo fue el Guijuelo. Con un gol en el minuto 121 eliminaba a los navarros de la Copa del Rey.

Casualidad o no, el destino ha querido que el encargado de dirigir al Cirbonero en el encuentro ante el Intercity sea Sergio Vázquez, el mismo que ocupó el banquillo en 2016. El técnico aragonés volvió este fin de semana a entrenar a los de Cintruénigo dieciséis meses después. En esta edición de la Copa del Rey tendrá una nueva oportunidad de volver a soñar junto a un club y un pueblo entero.

ESTRELLAS A COMBATIR

El Intercity será el rival de los navarros en la eliminatoria que se disputará el fin de semana del 12 y 13 de noviembre. El equipo alicantino pertenece a la categoría de la Primera Federación y cuenta en sus filas con varias estrellas del fútbol español. Nsue, Carlos Carmona o Manu Herrera son algunos de los jugadores que defienden la elástica alicantina y que cuentan con un pasado en la elite del fútbol español.

El equipo que dirige Gustavo Siviero es actualmente noveno en el grupo II de Primera la RFEF. Al igual que el Cirbonero, tiene una única participación en la Copa del Rey. En la temporada 2019/20 se enfrentaron al Athletic Club en un partido que finalizó 0-3 a favor de los leones. Los navarros y los alicantinos lucharán por un sueño en común, recibir a un Primera División en segunda ronda.

Sergio Vázquez: "Vamos a tener oportunidades"

Sergio Vázquez vivirá por segunda vez una experiencia copero al frente del Cirbonero tras su vuelta al club navarro dieciséis meses después. “Esta semana ha sido un cúmulo de emociones. He vivido mucho en este club. La primera vez que vine tenía un hijo de cuatro meses. Ahora ya tiene 11 años. Ha pasado muhco tiempo desde mi debut”, indicó. El Intercity, a día de hoy un equipo desconocido para el técnico aragonés, será el rival de los de Cintruénigo. “Es otra categoría, no les he visto jugar todavía. Tienen jugadores muy buenos y aún quedan semanas para investigar sobre ellos”. A pesar de ser un equipo de categoría superior, Vázquez confía en sus jugadores debido al formato de este torneo. “Todo deportista cree que puede ganar. Cuando llegue la hora daremos todo para intentar sacar la eliminatoria delante. Oportunidades vamos a tener”, afirmó. En la temporada 2016/17 el Cirbonero alcanzó la tercera ronda, en esta edición sueñan con llegar lejos. “Toda la repercusión que tuvo para el club y para el pueblo fue espectacular. Tenemos ganas de emular aquella actuación”, concluyó el nuevo entrenador del Cirbonero.

El Ombatillo, principal candidato para acoger el encuentro



El San Juan de Cintruénigo no cumple los requisitos para acoger un partido de la Copa del Rey y el club navarro deberá buscar una alternativa. El Ombatillo, campo del Corellano, es la principal opción para albergar esta cita histórica para el Cirbonero. El club de Corella ofreció ayer sus instalaciones a los blanquiazules.

El Intercity, cuatro ascensos en cinco años desde su creación



Desde su creación en el año 2017, el Intercity no ha dejado de conseguir ascensos. En su debut como club finalizó primero en la Regional. Un año más tarde repitió título en la Preferente. En su segundo intento en la Tercera logró el ascenso acabando terceros. Finalmente el año pasado ascendió a la Primera RFEF.

El portero Manu Herrera vuelve a tierras navarras



Manu Herrera, portero del Intercity, volverá a jugar en tierras navarras después de su paso por Osasuna. El portero, madrileño de 41 años, recaló en las filas rojillas en la temporada 2017-2018. En Osasuna solamente pudo disputar cuatro partidos en los que encajó un total de 5 goles. Esta vez lo hará frente al Cirbonero.