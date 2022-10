Guardiola niega que Haaland tenga una cláusula para irse al Real Madrid

negó que Erling Haaland tenga una cláusula para facilitar su salida al Real Madrid en el futuro. El español Pep Guardiola , entrenador del Manchester City,

Haaland, que anotó dos goles en la victoria por 5-0 del City sobre el Copenhague en la Liga de Campeones, firmó este verano por el Manchester City, pero diversos medios han asegurado que el contrato del noruego contiene una cláusula para marcharse al Real Madrid por menos dinero que al resto de clubes en dos años.

"No es verdad", dijo Guardiola en rueda de prensa. "No tiene una cláusula ni para el Real Madrid ni para otros clubes. No es verdad y es todo lo que voy a decir. No podemos controlar los rumores ni lo que la gente diga".

Sobre Haaland, que ha anotado 19 goles en 12 partidos con la camiseta del Manchester City, Guardiola aseguró que se ha adaptado "muy bien" al equipo y que siente que es "muy feliz" aquí.

"Intentaremos, como con todo el mundo que se quiere quedar, que sea feliz. Eso es lo más importante. Al final, lo que ocurra en el futuro no lo sabe nadie. Lo que importa es que ha caído de pie aquí, es feliz y todo el mundo le quiere", explicó Guardiola.