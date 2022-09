Cristiano Ronaldo quiere estar en el Mundial y llegar a la Eurocopa de 2024

Quiero participar en este Mundial y también en la Eurocopa de 2024. Lo digo ya". Con esas contundentes palabras sorprendió esta semana alejó su retirada de la selección portuguesa mientras se especula si su ambición se impondrá sobre la edad y conseguirá incluso sumar nuevos récords. . Lo digo ya". Con esas contundentes palabras sorprendió esta semana Cristiano Ronaldo , quemientras se especula si su ambición se impondrá sobre la edad y conseguirá incluso sumar nuevos récords.

A sus 37 años, Cristiano sigue siendo un referente para la selección de Portugal. Desde que debutó con la elástica lusa el 20 de agosto de 2003 frente a Kazajistán, con un equipo en el que jugaban nombres históricos como Luís Figo o Pauleta, el delantero de Madeira no ha dejado de hacer historia.

Tiene a sus espaldas cinco Eurocopas -incluida la de 2016, única vez que Portugal se proclamó campeona de Europa- y cuatro Mundiales, y está dispuesto a sumar uno de cada a su trayectoria.

Su intención de jugar el Mundial de Qatar ya era conocida, pero pocos esperaban que también quisiese llegar al próximo campeonato de Europa.

EJEMPLO DE AMBICIÓN

Entre los que han visto de cerca su ambición sobre el césped, como sus compañeros de selección, con los que está concentrado estos días para disputar la Liga de Naciones, la sorpresa no ha sido tanta.

"Quien creía que Cristiano Ronaldo no quería estar en esa Eurocopa no lo conoce lo suficiente", aseguró Bruno Fernandes, con quien también comparte vestuario en el Manchester United y que defendió que el de Madeira "va a continuar superando barreras que otros no consiguen".

Rúben Neves, del Wolverhampton, está de acuerdo. "A nadie le sorprendió. Trabajando con Cristiano como trabajamos nosotros, sabemos de lo que es capaz", dijo este jueves.

Quien todavía no se ha pronunciado desde que el portugués soltó la bomba es el seleccionador luso, Fernando Santos, pero la semana pasada, cuando divulgó la convocatoria para los partidos de Liga de Naciones contra República Checa y España, ya dejó caer que Cristiano seguirá presente con las "quinas".

"Creo que aquí nadie tiene dudas de que sigue siendo muy importante para la selección", afirmó.

RÉCORD TRAS RÉCORD

La ambición del delantero se ha transformado en récords a lo largo de los años y si llega a jugar la Eurocopa de 2024 podrá sumar uno nuevo a la lista de la que ya presume: ser el jugador de campo más longevo en disputar un campeonato de Europa.

El portugués llegaría a la Eurocopa de Alemania con algo más de 39 años y cuatro meses, suficiente para superar el récord que hasta ahora tenía el alemán Lothar Matthäus, que jugó en el año 2000 con 39 años y 91 días.

Cristiano ya tiene el título de máximo goleador de selecciones de la historia del fútbol, que consiguió en septiembre de 2021 cuando sumó su tanto número 110 con Portugal y superó las 109 dianas del iraní Ali Daei.

Un año después, la cuenta ya asciende a 117 goles en 189 partidos.

También es el máximo artillero sumando las fases finales de Eurocopas y Mundiales y el máximo goleador histórico de los campeonatos de Europa con 14 tantos, por delante de los nueve del francés Michel Platini.

En la Eurocopa 2020 se proclamó máximo goleador del torneo -pese a que Portugal cayó en octavos- y se convirtió así en el jugador de más edad en conseguir ser pichichi de un Europeo.

Mientras se especula sobre ambición y récords, Cristiano, a quien esta semana se le pudo ver con su familia por Lisboa y alrededores, se mantiene tranquilo.

"Estamos bien", dijo este jueves a los micrófonos de los medios antes de subirse al avión con destino a Praga, donde se enfrentarán a la República Checa. Una nueva oportunidad para seguir sumando minutos y goles.