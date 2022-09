Ana Álvarez, directora de fútbol femenino de la RFEF: "Jorge Vilda es incuestionable"

directora de fútbol femenino de la Real Federación Española de Fútbol, Ana Álvarez, ratificó este viernes la figura del seleccionador español, Jorge Vilda, tras la Jorge Vilda es incuestionable, confiamos en el proyecto y en su trabajo día a día”. Lade la Real Federación Española de Fútbol,, ratificó este viernes la figura del seleccionador español, Jorge Vilda, tras la renuncia el pasado jueves de 15 jugadoras internacionales a seguir siendo convocadas mientras el técnico siga en el cargo : “, confiamos en el proyecto y en su trabajo día a día”.

“Está sorprendido y decepcionado, aunque sigue fuerte porque sabe que su trabajo y el de su cuerpo técnico es verdaderamente bueno, y que la RFEF le va a seguir respaldando”, explicó Álvarez sobre el estado de ánimo actual del preparador madrileño.

Ana Álvarez expresó también la sorpresa que ha producido el anuncio de las futbolistas en el seno de la federación: “Estamos sorprendidos y no vamos a tolerar este tipo de presiones. Las escuchamos y atenderemos su demanda de no estar convocadas, pero esto pasa ya la barrera de lo deportivo”.

“Las capitanas tuvieron oportunidad de alzar su voz y decir lo que opinan en rueda de prensa, con sus motivos, que siempre dijeron que eran deportivos, de pérdida de confianza, que no llega tanto el mensaje, que quieren algo más, pero no ha sucedido nada más” recordó la directiva de la RFEF.

“Sin embargo, lo que manifiestan en el comunicado de ayer son problemas anímicos, emocionales e incluso de salud, nos gustaría que estén recuperadas cuanto antes” añadió Álvarez.

La misma directora de fútbol femenino aprovechó para zanjar con contundencia otros posibles motivos para el conflicto entre Vilda y las jugadoras: “No vamos a tolerar que se insinúe que sucede algo más allá de lo estrictamente deportivo, lo negamos rotundamente, y nos parece de mal gusto que incluso se insinúe que pueda haber algo más”.

Además, dejó la puerta abierta al diálogo a pesar de que “la situación ha cambiado bastante con los comunicados de ayer”, aunque también aclaró que la RFEF no ejecutará "ninguna medida más allá de respetar su posición, que es la de no venir”, y que no van a presionar a nadie porque “aquí vienen las jugadoras que están comprometidas con el proyecto”.

Con partidos amistosos programados para octubre, y con el Mundial de 2023 en el horizonte, Álvarez despejó las dudas sobre las próximas convocatorias: “Jorge Vilda dará una lista en las que estas 15 jugadoras por supuesto no estarán, como es su deseo, pero en España tenemos talento de sobra y con mucho nivel, tengan más o menos experiencia, y contaremos con ellas”.

“La dirección deportiva trabaja, visualiza y hace seguimiento de muchísimas jugadoras, somos campeonas de Europa sub19 y del mundo sub20, creo que hay talento suficiente para hacer una lista competitiva” finalizó la responsable de fútbol femenino de la RFEF.