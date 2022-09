Rüdiger asegura que jugar en el Real Madrid era "una fantasía"

alemán Antonio Rüdiger, futbolista del sueño, una fantasía. El, futbolista del Real Madrid , dijo que jugar en el equipo blanco era para él, más que un

En una entrevista con el portal Sport1, señaló: "No diría que era un sueño. Mi sueño era jugar en la Premier League. El Madrid era fantasía, algo más grande, pero no que estaba lo suficientemente cerca para mí".

Rüdiger, que debuta esta temporada en el equipo blanco procedente del Chelsea, destacó: "Sólo terminé de darme cuenta de todo después de mi mudanza. De repente estaba en mi casa y tenía una sensación maravillosa. Luego vino el encuentro con Ancelotti y mi presentación un día después".

En la entrevista, Rüdiger también relata su primer encuentro con Carlo Ancelotti, que tocó el timbre de su casa un día antes de su presentación.

"Llevaba apenas unas horas con mi familia en mi nueva casa cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y era Carlo Ancelotti. Un momento impactante", relató.

"Se sentó a la mesa para comer con nosotros y conocer a mi familia. Estuvo dos horas, hablamos de todo. Nunca había vivido algo así, ningún entrenador había hecho algo así por mí", agregó.

Pasados dos meses de su llegada a Madrid, Rüdiger está convencido de que Ancelotti es un entrenador inigualable en lo que se refiere al trato con los jugadores.

"Don Carlo, una leyenda que coleccionaba ya títulos de la Liga de Campeones cuando yo era un niño. Trabajar con él diariamente en el club más exitoso del mundo es maravilloso", afirmó.

El defensa berlinés pasó por el Stuttgart, el Roma y el Chelsea antes de llegar al Real Madrid.

En la entrevista también bromea sobre el único lunar que ha habido hasta ahora y es que al comienzo en su equipación se había escrito mal su nombre: Rüdiguer en lugar de Rüdiger.

"Mi primo me llamó la atención y me mandó una foto que le pasé directamente al responsable con la indicación de que se podía quitar la 'u'. Se disculpó conmigo mil veces. Pero para mí no era un problema, me reí un poco", manifestó.