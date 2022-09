Haaland amenaza a un Sevilla deprimido

Deprimido por su pésimo inicio de temporada, el Sevilla recibe este martes al temible Manchester City en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El equipo andaluz todavía no sabe lo que es ganar en lo que va de cruso, pero no hay nada mejor que una victoria de prestigio para levantar el ánimo. "La situación es un poco complicada", reconoció el centrocampista croata Ivan Rakitic tras el rotundo 0-3 encajado el sábado ante el Barça, pidiendo paciencia a los aficionados. Parecido mensaje al del técnico Julen Lopetegui, cuestionado por la afición ya desde el último tramo del curso pasado.

"Hay jugadores que no están todavía en forma, que acaban de llegar o han salido de lesión, y estamos pagando un peaje excesivo, que no merecemos", sostiene el entrenador guipuzcoano, que intenta ser optimista. "No tengo dudas de que el equipo irá para arriba", enfatizó exseleccionador español.

Los andaluces sufren sobremanera las ausencias en defensa de Jules Koundé, fichado este verano por el Barça, y del brasileño Diego Carlos, contratado por el Aston Villa. Pero hay mucho más porque el Sevilla también ha cedido al Ajax al centrocampista Lucas Ocampos y tiene lesionado al mexicano Tecatito Corona con una rotura de peroné.

Con los nuevos aún pendientes de adaptación, son unas bajas fundamentales a las que se tiene que adaptar el equipo nervionense, que ha encajado ocho goles en cuatro partidos de Liga y solo ha marcado tres. "Tenemos una foto que seguramente no merecíamos, pero es la que es y hay que darle la vuelta y crecer en base al carácter y el esfuerzo mostrados", remarca Lopetegui.

Máquina de golear Enfrente, el equipo equipo más poderoso del Grupo G, donde también está encuadrado el Borussia Dortmund y el Copenhague, representa una amenaza muy seria en el Pizjuán. El cuadro de Pep Guardiola marcha segundo en la Premier, a un punto del Arsenal, pero es el indiscutible favorito para revalidar el título.

Se trata del bloque más goeador en lo que va de temporada en la Premier, con 20 tantos en seis partidos y el noruego Erling Haaland como máximo goleador de la Premier con 10 dianas. El nórdico, además, ya sabe lo que es marcar al Sevilla, al que endosó cuatro tantos con el Dortmund para apearle en octavos de la Champions 20-21.

El gigante noruego es la principal arma de un City que tiene la duda de Kyle Walker, retirado por lesión en el reciente choque ante el Aston Villa. Su situación abre la puerta de los minutos a Manuel Akanji, el central suizo que todavía no ha debutado con los 'citizens'.