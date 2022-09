Un comienzo práctico para la Mutilvera

Mutilvera 2

Alavés B 0



Mutilvera. Ekiza; Aldave, Mahugo, Collante, Matovu; Jaime Dios (Gorostiza, m.88), Ayensa, Soroa (Arana, m.68 (Bartolomé, m.80)), Sola (Bujanda, m.68); Imanol Etxeberria (Gaizka, m.80), Mikel Yoldi.



Alavés B. Adrián; José David Álvarez (Ake, m.64), Stephane, Adrián Pérez, Julio Rafael; Joseph, Daouda (Ortiz, m.85), Pinillos (Diallo, m.64), Alan Godoy (Romera, m.85); Unax (De León, m.68), Unai.



Árbitro. Salvador Morros, auxiliado por Bernat Mas y Alejandro López. Mostró tarjeta amarilla a Matovu (m.35), Mahugo (m.41), Sola (m.46), Soroa (m.48), Collante (m.94), de la Mutilvera, y a José Alejandro (m. 84), nai (m.92), del Alavés.



Goles. 1-0 (m. 25): Collante (p). 2-0 (m.86): Mikel Yoldi.



Incidencias. Partido de la primera jornada de la Segunda RFEF, en el Mutilnova, de Mutilva, ante unas 200 personas.

Solventar el primer examen con nota da confianza para afrontar los siguientes. La Mutilvera estrenó ayer la temporada en su campo ante el Alavés y lo aprobó con nota. Se impuso por 2-0, en un duelo en el que supo sacar buen partido a sus ocasiones y sufrir en aquellos momentos de superioridad de su rival.

Aunque la categoría no es nueva para el equipo que dirige Andoni Alonso, la primera jornada sirve para ir poniendo a prueba lo trabajado durante la pretemporada. El Alavés B, como recién ascendido a la categoría, era un rival nuevo para el equipo de Mutilva. Los primeros minutos, con escasas llegada al área rival, se disputaron en el centro del campo. Los dos rivales se tantearon. En una jugada por banda que protagonizó Sola, el balón llegó al centro del área y en el barullo el árbitro señaló penalti por mano de defensor en el área rival. El central Aimar Collante lo materializó en el minuto 25.

El delantero del Alavés Unax, generador de gran parte del peligro del conjunto vitoriano, jugó con su compañero Unai, que cruzó en exceso el lanzamiento a puerta en una de las ocasiones más calras del equipo que dirige José Manuel Aira. El portero local Aitor Ekiza realizó la parada del encuentro a lanzamiento de Adrián Pérez.

Con el 1-0, a la Mutilvera le tocó sufrir en el inicio de la segunda parte. El Alavés B se volcó arriba y presionó la salida de balón. Los cambios le dieron vida al equipo de Andoni Alonso con los que pudo solventar los problemas generados por su rival. Uno de los jugadores que salió de refresco fue el centrocampista Xiker Arana que tuvo que ser retirado en camilla en el minuto 79 tras una jugada fortuita y un mal gesto de la rodilla izquierda. El gol de Mikel Yoldi, asistido por Ayensa, puso la tranquilidad en el minuto 86 y el triunfo final.

J.P. Urdiroz

Alonso “Le dedicamos los tres puntos a Xiker”

El entrenador de la Mutilvera Andoni Alonso destacó el primer triunfo de su equipo. “Ha sido un partido con un poco de incertidumbre, expectación por cómo se ha estado trabajando en la pretemporada. No conoces mucho al rival. El equipo tenía clara la propuesta, lo que teníamos que hacer. Nos ha costado entrar en el partido en los primeros minutos. Tras quitarnos la presión inicial, hemos generado más peligro, sobre todo en la banda derecha de ellos. En la segunda parte, ha sido diferente el partido. Hicimos el 2-0 y nos dio esa calma hasta el final del partido”, indicó. El triunfo se ensombreció con la lesión de Xiker Arana. “Ha sido un partido duro e intenso en el cuerpo a cuerpo, donde no ha habido feas acciones en ningún momento. Tras un golpe, se le ha ido la rodilla hacia dentro. Tiene bastantes dolores. Esperemos que no sea muy grave. Le dedicamos estos tres puntos. Además, quiero felicitar al equipo”, añadió.