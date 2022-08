Mikel Merino se entera en directo de la salida de Isak

Yon Cuezva se enteró, a través de la web de 'El Diario Vasco', de que que queda sorprendido e intenta no comentar nada al respecto hasta no confirmarlo. Mikel Merino estaba siendo entrevistado este miércoles 24 de agosto en directo en 'Radio Marca' cuando el periodistase enteró, a través de la web de 'El Diario Vasco', de que Isak era traspasado al Newcastle, club en el que el pamplonés estuvo en 2017. En ese momento, Cuezva se lo comenta al jugador navarro,e intenta no comentar nada al respecto hasta no confirmarlo.

“¿Os habéis despedido de Alexander Isak?”, pregunta Cuezva. “¿Por?”, se escucha decir a Merino. Cuando se le explica la información del traspaso del delantero sueco, responde: “Primera noticia que tengo. No sé si será verdad o no, ahora saldré y... No tenía esa información, será recién salida. Ahora te comentaré”.

"CUANDO HABLE CON ÉL ME ENTERARÉ BIEN"

El periodista le inquiere por la actitud de Isak en el entrenamiento. “¿No ha habido nada raro?” “No, todo normal”. Finalmente, hace referencia a su compañero: “Tampoco estoy seguro de que sea verdad, ahora cuando hable con él me enteraré bien. Es un jugador muy importante para nosotros, todo lo que sea que se quede es una ayuda”.