Arechabaleta, Barkala y Uriarte luchan en las urnas por la confianza de los socios del Athletic

Iñaki Arechabaleta, Ricardo Barkala y Jon Uriarte luchan este viernes 24 de junio para erigirse como nuevo presidente del dos opciones para el banquillo rojiblanco, Marcelo Bielsa y Ernesto Valverde, además de una guerra envuelta en polémicas alrededor de los proyectos, con una clara tendencia hacia la añoranza de tiempos mejores en el club. luchan este viernes 24 de junio para erigirse como nuevodel Athletic Club , en unos comicios marcados por las únicasrojiblanco, Marceloy Ernesto, además de una guerra envuelta en, con una clara tendencia hacia la añoranza de tiempos mejores en el club.

Con todas las cartas sobre la mesa, los tres postulantes se han decantado por el factor más emotivo y evocador del pasado para intentar triunfar en las urnas y relevar en el cargo a Aitor Elizegi. 'Volver a los mejores años del Athletic moderno' parece ser la consigna de estas elecciones, donde los tres candidatos han apostado por dos entrenadores que ya han estado al frente del banquillo bilbaíno, además en dos de las épocas más doradas de los últimos 30 años.

El líder de 'Arechabaleta Taldea', nacido en Bilbao en 1959, suma 56 años como socio del Athletic y su último cargo fue el de Consejero Delegado del grupo Vocento, con una amplia carrera empresarial en el sector de los medios de comunicación, como director general de 'El Mundo del País Vasco' entre 1990 y 1993, y director general de El Correo entre 1994 y 2002. Ahora, tal y como se desprende de su programa, le dedicará el "cien por cien" al proyecto rojiblanco si vence este viernes.

Tal y como afirmó en una entrevista a los medios del club, Arechabaleta desea hacer al conjunto vizcaíno "fuerte y sostenible" para "no perder el talento" que crean en Lezama, "la piedra angular" de su proyecto deportivo. El del barrio de Deusto impulsará un proyecto social "cohesionador e integrador", considerando a los socios los "verdaderos dueños" del club.

Por su parte, Barkala, el primero en postularse a la presidencia del Athletic para estas elecciones, nació en Portugalete en 1955 y es presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao desde 2018, además de estar vinculado al PNV. Representa el cambio menos brusco, con un perfil clásico y una campaña en la versión 'de siempre', con actos pequeños para mostrar cercanía ante los socios.

Así, pide que los socios "pongan en valor" la "experiencia en gestión y en amor al Athletic" que traen tanto él como todo su equipo. Según su plancha, el funcionamiento del club se basará en "tres pilares básicos que son conocidos por todo el mundo": la "filosofía deportiva", "el modelo social" y el "impacto social" que tiene el Athletic.

Ramón Planes, exdirector deportivo del FC Barcelona y Getafe, dirigirá la parcela deportiva en el área masculina y la exjugadora rojiblanca Ainhoa Tirapu se encargará del área femenina si finalmente Barkala vence en las urnas.

El tercer candidato es Jon Uriarte, el más joven (44 años), líder de la opción más innovadora, alternativa e incluso advenediza, que podría engatusar a los más jóvenes, aunque su campaña no está siendo lo ideal que pudiera esperar. Y es que tuvo que renunciar al mexicano Carlos Aviña como drector deportivo, después de que salieran a la luz unos tuits de este de carácter homófobo y machista, por lo que Uriarte ha dedicado más tiempo del que le gustaría a 'apagar fuegos'.

Emprendedor de éxito después de crear la empresa Ticketbis y venderla a eBay en 2016 por 150 millones, considera que "el Athletic es un club con una historia increíble y unos valores y una filosofía fortísimos", pero avisa de que "se está quedando atrás".

Así, el único punto en el que parecen coincidir los tres candidatos es en la filosofía inamovible del club, tal y como se desprende de sus candidaturas, las cuales tienen claro que solo pueden jugar en San Mamés futbolistas nacidos o formados en Euskal Herria -de Euskadi y Navarra, y el País Vasco francés-.

VALVERDE-BIELSA, DUELO EN EL BANQUILLO PARA CONVENCER A LOS SOCIOS

En cuanto a los banquillos, el elegido por Arechabaleta es Marcelo Bielsa, que ya dirigió al Athletic durante dos temporadas (2011-2013) y un "entrenador top 5 mundial" y el "más venerado por los profesionales del mundo", según calificó el propio candidato. "Nos hemos encontrado con un Bielsa de futuro. La decisión no es mediática, es profesional. Su ambición, calidad y capacidades nos llevarán al Athletic que debemos", insistió.

El argentino representa el romanticismo futbolístico y la decisión de apostar de nuevo por él podría tocar la fibra de los aficionados y movilizarles a las urnas. "Nos regaló la mejor temporada del Athletic del siglo XXI", reconoció Arechabaleta, recordando las finales de Copa del Rey y Liga Europa que disputó el conjunto vizcaíno bajo la batuta del 'Loco' en 2012. Así, pretende construir un proyecto "ambicioso y atractivo", según reza su candidatura, alrededor del argentino, el faro de su nuevo Athletic.

Y frente a esta propuesta se encuentran las candidaturas de Ricardo Barkala y Jon Uriarte, quienes presentaron este miércoles a Ernesto Valverde como su opción para dirigir al equipo desde la próxima temporada si alguno de los dos sale vencedor de los comicios. Algo que podría favorecer a los devotos del 'Loco' Bielsa, ya que los partidarios del 'Txingurri' deberán elegir entre dos candidaturas.

Ernesto Valverde, técnico con más partidos en la historia del Athletic (307), también afrontaría su tercera etapa como entrenador en San Mamés -ya dirigió al equipo entre 2003 y 2005 y entre 2013 y 2017-. "Mi posición tenía que ser inclusiva, no iba a ser exclusiva, porque me importa lo que le ocurra al Athletic", apuntó el técnico en eitb, que no entrena desde que fue destituido del FC Barcelona en enero de 2020.