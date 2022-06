Mané asegura que el Bayern fue desde el comienzo su primera opción

El delantero senegalés Sadio Mané dijo este miércoles 22 de junio en su presentación como nuevo jugador del Bayern Múnich que, aunque había tenido varias ofertas, el club bávaro había sido desde el comienzo el destino deseado.

"Me he decidido por el Bayern porque es el mejor proyecto para mi. Tenía otras ofertas pero el Bayern fue para mi desde el comienzo la primera opción. Quiero ayudarle al equipo a ganar más títulos", dijo el jugador que se disculpó por hablar inglés y dijo que necesitará un par de meses para volver a hablar bien alemán.

Mané empezó su recorrido en Europa en Austria por lo que el alemán no le es desconocido.

Una conversación de Mané con el entrenador Julian Nagelsmann parece haber tenido un papel clave en su decisión.

"Tuve un encuentro con el entrenador, para mi era importante conocerlo a él y a su proyecto. Cuando me explicó sus ideas me vi de inmediato como parte del proyecto y acepté venir y ahora estoy aquí para apoyar el equipo", explicó.

El presidente del Consejo Directivo, Oliver Kahn, dijo que el fichaje responde a la necesidad de renovar la plantilla y crear nuevos estímulos dentro de la misma tras una larga racha de éxitos.

"Queremos sangre fresca y hemos logrado fichar por tres años a un jugador de clase mundial. No hay necesidad de hablar mucho de sus cualidades. Es rápido, flexible y es peligroso ante la portería contraria", dijo Kahn "Es un profesional absoluto, lo que me impactó desde el comienzo, que quiere ganar títulos y en ese sentido ha llegado al club adecuado", agregó.

Con respecto al número que llevará Mané, lo que ha sido una incógnita, el jugador dijo que no es problema para él y que eso se decidirá cuando llegue el momento.

Maná había pasado el martes el reconocimiento médico y había firmado ya sus primeros autógrafos como jugador del Bayern.

El presidente del Bayern, Herbert Hainer, se mostró convencido de que los seguidores mostrarán mucho entusiasmo con Mané.

"Creo que los hinchas lo apreciarán y se entusiasmarán con él. Tengo que felicitar a Sadio por su decisión de venir al Bayern", dijo.

Mané, que dejó el Liverpool a un año de cumplir su contrato, dijo que había pasado "seis años maravillosos" en su antiguo club y que había decidido buscar un nuevo reto".

"He querido buscar un nuevo desafío y tengo hambre de éxito. Kloppo (el entrenador Jürgen Klopp) quería que me quedará pero me ha entendido y el club lo ha aceptado. Le deseo lo mejor al Liverpool", dijo. EFE