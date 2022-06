El navarro Gustavo Galarreta acabó echándole el guante a su ídolo

Gustavo Galarreta es un chaval de Zizur de 10 años muy aficionado al fútbol. Juega de portero y es seguidor -y mucho- de Osasuna y también de la selección de Perú, el país de su familia materna. Pedro Gallese, guardameta del combinado andino, es el gran ídolo de Gustavo. Este domingo pasado, la selección peruana disputaba en el RCDE Stadium de Barcelona, un encuentro amistoso ante Nueva Zelanda. Ante la posibilidad de ver a Gallese en acción, la familia Galarreta se echó a la carretera a cubrir los 1.000 kilómetros entre ida y vuelta que separan Zizur de la capital catalana. Los días previos, Gustavo se esmeró en preparar un cartel en el que se leía “Gallese, dame tus guantes”. Desde la grada del antiguo estadio de Cornellá, intentó llamar la atención del portero, que calentaba en una zona lejana. Sus gritos fueron en vano. Gallese no le vió.

PRIMERA DECEPCIÓN

Viendo la decepción de Gustavo, su padre, del mismo nombre, trató de animarle e incluso puso un tweet con el texto “Ayer mi hijo recorrió más de 1.000 Km para ver ganar a Perú. También fue con un sueño, pero no pudo ser. Seguro que algún día lo alcanzará @pedrogallese” junto a una fotografía de Gustavo con el cartel en el que le solicitaba los guantes. Buena parte del viaje de vuelta a Zizur tuvo que dedicarla a consolar al niño. “Ya le había dicho antes del partido que era muy difícil y que no se llevase mal rato si no conseguía los guantes”, recuerda el padre. Poco podía sospechar que, en esas cinco horas, el mensaje se había hecho viral en Perú, que había saltado a las televisiones y que había llegado al móvil del guardameta. Y suponiendo que la familia Galarreta se encontraba en Barcelona, Gallese les envió un Tweet invitándoles a ir al hotel al día siguiente para conocer al pequeño Gustavo y regalarle sus guantes. Los Galarreta recibieron el mensaje cuando salían de ver una película en un cine de Pamplona, a 500 kilómetros del hotel de la cita. ¿Qué hacer? ¿Agradecer el detalle y quedarse sin guantes o pegarse una nueva pechada de carretera y volver a Barcelona? No se lo pensaron y, tras pedir permiso padre e hijo en el trabajo y en el colegio, emprendieron a las siete de la mañana del lunes un nuevo viaje, el tercero, por la autopista del Ebro.

cedida

Llegaron al hotel barcelonés a las 12.30, media hora antes de la cita. Sin saber que el cruce de mensajes se había hecho viral, se toparon con dos televisiones peruanas que aguardaban en la puerta para entrevistar al pequeño Gustavo. Y media hora después, el jefe de prensa de la selección franjirroja salió para invitar a ambos Gustavos al lobby del hotel y conocer a Pedro Gallese. Allí, el guardameta le hizo entrega de sus guantes y el chaval le regaló unos suyos para que le dieran suerte en el próximo partido de la selección. “Se portó muy bien. Se lo agradecí y me dijo que él también es padre y que sabe lo que significa esto para los niños”, apunta Gustavo padre.

Estuvieron unos minutos departiendo hasta que llamaron al guardameta a comer con sus compañeros. “Y después le hicieron otra entrevista a Gustavo”, señala el padre, en la que el chaval, muy emocionado, decía que “necesito un cardiólogo para que me mire el pulso”. Desde la tele peruana agradeció su gesto al portero “porque esto no lo hace cualquiera” y concluyó con un emocionado “¡Arriba Perú!”

Misión cumplida... y otros 500 kilómetros de vuelta a Zizur por delante. Poco le importó al pequeño Gustavo. “Se quedó dormido abrazado a los guantes”, concluía su padre.

DN

Protagonista en la televisión peruana