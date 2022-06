LaLiga Smartbank César Palacios no cree que sea un fracaso no haber ascendido al Eibar El ditrector deportivo del conjunto armero calificó de históricos los 80 puntos pese a la desilusión por no haber subido









Ampliar @SDEibar Agencia Efe director deportivo de la balance de la temporada, que, a su juicio, no haber logrado finalmente el ascenso a Primera no ha sido "un fracaso". Elde la Sociedad Deportiva Eibar César Palacios , ha dicho este martes 7 de junio, al hacer, que, a su juicio, "Hemos conseguido 80 puntos, algo histórico. En condiciones normales estaríamos en Primera. Eso no quita que la desilusión por no conseguir el ascenso esté ahí", ha admitido no obstante Palacios. El director deportivo armero ha asegurado de que durante toda la temporada el Eibar ha sido un "equipo" y ha insistido en que la entidad quería "luchar hasta el final" y lo ha "hecho". "Quiero dar las gracias de todo corazón al club por poner todas las herramientas, a los jugadores, al 'staff', a toda la afición. La hemos tenido y se nos ha escapado", se ha lamentado. En cualquier caso, ha reconocido en que el haberse quedado finalmente en Segunda ha sido un "golpe muy duro" del que ahora toca reponerse, porque la competición seguirá el próximo curso y estas decepciones son lo que tiene "el deporte y el fútbol". En su opinión, se han sentado "muchas bases" para que el Eibar pueda seguir "soñando y trabajando". "Se nos ha escapado una oportunidad increíble, pero hay que volver a buscarla", ha subrayado. 🗣️ César Palacios: “Se han sentado las bases y hay que volver a buscar otra oportunidad”.#BetiArmaginak — SD Eibar (@SDEibar) June 7, 2022 En su comparecencia también ha aprovechado para agradecer al entrenador, Gaizka Garitano, y a su cuerpo técnico el "trabajo y dedicación" que han mostrado. "Hemos conseguido 80 puntos. Una barbaridad. Hemos dado todo lo que teníamos dentro y, a pesar de la desilusión, a veces hay que tener distancia suficiente para valorar lo que se ha hecho", ha incidido Palacios. Tras reiterar la importancia de dar el "valor suficiente" a lo que se ha conseguido, ha explicado que el si el Eibar se ha quedado a las puertas del ascenso es porque el equipo con Garitano a su frente ha trabajado durante todo el año para ello. Motivo por el que ha expresado su "máximo respeto" al trabajo del de Derio y de su cuerpo técnico. Palacios ha afirmado que Eibar tiene "una base sólida", así como "un grupo" y un "núcleo importantes", que de partida les hace ser "competitivos" como ya han "demostrado" en el campo. "Vamos a ser el mejor posible. El Eibar, el escudo, todo el club y la afición son lo más importante", ha finalizado. ETIQUETAS Segunda División

Eibar

César Palacios

Últimas noticias Navarra