Unai Jauregi: "El apoyo incondicional de la junta y la plantilla me hizo seguir”

Mutilvera y tras el triunfo del Laredo. Su entrenador, Unai Jauregi, el mismo con el que logró el ascenso, señala que el equipo merece terminar la temporada con buenas sensaciones, que sienten la base para el curso que viene. El técnico pamplonés asegura que no habrá problemas para llegar a un acuerdo sobre su continuidad. La Peña Sport consumó su descenso el sábado al empatar a 3 contra lay tras el triunfo del. Su entrenador,, el mismo con el que logró el ascenso, señala que el equipo merece terminar la temporada con buenas sensaciones, que sienten la base para el curso que viene. El técnico pamplonés asegura que no habrá problemas para llegar a un acuerdo sobre su continuidad.

¿Cómo se encuentra?

Bien. Bueno, decepcionado, triste pero ya lo teníamos medio asimilado de antes. Nos habíamos hecho a la idea de que era lo más probable. Ha llegado ahora. Nos hubiese gustado que fuera más tarde, pero ya está. Con la temporada que hemos hecho, era lo probable.

¿Cómo explica qué ha pasado esta temporada?

Uno de los factores que nos ha llevado a esta situación es que no hemos sabido adecuarnos a lo que exigía la competición. La temporada pasada fuimos un equipo que solo con la posesión ganábamos los partidos. Además, el equipo contrario tenía menos el balón y eso hacía que tuviéramos que defender menos. Este curso, cuando con la posesión no nos ha dado para ganar los partidos, no hemos sabido defender como equipo. Ese ha sido nuestro mayor problema. No nos hemos sabido adecuar sin balón a lo que exige la categoría.

Nuestro mayor problema ha sido no saber adecuarnos, sin balón,

a la exigencia de la categoría

¿La categoría le ha sorprendido?

A mí me ha sorprendido para bien. Pensaba que iba a haber menos nivel.

¿Por qué?

Al final juegas contra los diez últimos de la antigua Segunda B. Yo pensaba que el nivel económico y deportivo de los equipos iba a ser menor. Te encuentras que no es así.El nivel económico sigue siendo potente, sobre todo, fuera de Navarra, y el deportivo también me ha sorprendido para bien.

¿Algún equipo en concreto?

A la gente le ha podido sorprender más el San Juan. A los que conocemos al San Juan, a Bebeto y su cuerpo técnico, y a los jugadores no nos sorprende. Pero se puede catalogar como uno de los equipos a destacar.

¿En algún momento de esta temporada pensó en dejarlo?

Tuve un bajón el día del Burgos en casa. Íbamos ganando 1-0. Perdimos 1-2 sin que el Burgos hiciese nada. Ese día les dije a la directiva que igual el problema era yo y que podía dejar paso a otro. Me dijeron que no, que confiaban en mí, los jugadores, también, y decidí seguir.

¿Qué le hizo continuar?

El apoyo incondicional que tuve de la directiva y de la plantilla.

¿Cómo ha visto a los jugadores en esta temporada?

Han entrenado de manera espectacular. Su compromiso, a parte de las derrotas, ha sido espectacular. La pena que me da es que en muchos partidos al principio creo que perdimos hasta nueve puntos en el tiempo añadido. Aquello nos lastró mucho. Pese a eso, los jugadores siguieron, siguieron, comprometidos.Su esfuerzo ha sido espectacular. En el momento que tuvimos opción de engancharnos para la salvación, en los partidos del Náxara y el Cayón, nos pasó de todo. No ganar esos dos encuentros nos hizo mucho daño también.

Los jugadores han mostrado un compromiso espectacular

Quedan cinco partidos, ¿qué motivación tienen?

Tenemos que competir y ser leales con la competición y porqué no darnos alguna alegría, nos la merecemos. Yo creo que el equipo necesita ganar un día y acabar con buenas sensaciones que sirva de base para el curso que viene.

¿Ha pensado qué va a hacer la próxima temporada?

Lo que tengo que decir es que en Tafalla me he sentido cuidado, respaldado, apoyado. No tengo más que palabras de agradecimento para todos los estamentos del club. Será sentarnos y en poco tiempo seguro que llegamos a un acuerdo.