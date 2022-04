Azpilicueta se recupera a tiempo para enfrentarse al Real Madrid

Chelsea viajará a Madrid sin Romelu Lukaku, lesionado antes del fin de semana, pero con la inclusión a última hora de negativo en covid y se incorporó al equipo. Elviajará a Madrid sin Romelu Lukaku, lesionado antes del fin de semana, pero con laa última hora de César Azpilicueta , que dio

a tiempo para medirse al vuelta de cuartos de final de la El capitán navarro se perdió el duelo de este fin de semana contra el Southampton, pero llegaráal Real Madrid en lade la Liga de Campeones

El que no estará será Romelu Lukaku, que, según Thomas Tuchel, no viajará a Madrid, después de lesionarse el fin de semana y no estar ante el Southampton.

A estas bajas se unen las ya conocidas de Callum Hudson-Odoi y Ben Chilwell.