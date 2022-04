El Sotoburu es más que fútbol

Sin embargo, su dimensión y el clima no son los únicos factores que ayudan al Subiza , ahora en la, a ganar en el Sotoburu. Los de la Cendea de Galar dicen de sí que son muy acogedores. Generalmente no cobran la entrada a los visitantes. No les gusta, a menos que ellos sí que lo hagan. En el pueblo ya no hay bar, ahora tienen su sociedad. Pero como dice uno de los directivos: “Aquí no se prohíbe entrar a nadie”. Lamentan no tener ningún jugador local en la plantilla de Tercera. Sin embargo, muchas veces invitan a los jugadores a quedarse a comer en la sociedad del pueblo. Dani Sancho fue el último jugador en llegar al Subiza. Se incorporó en enero. En estos tres meses, señala, ya se ha quedado cuatro veces a comer.