La unión tras el dolor

Coincidieron en el Pamplona, en Liga Nacional, División de Honor y Tercera División. Después de separar sus caminos futbolísticos, una grave lesión les ha vuelto a unir. Los dos estrenaban equipo este curso. Los dos, por diferentes motivos, lo hicieron con muchísima ilusión. Una buena oportunidad se abría paso. Sin embargo, en el plazo de veintisiete días, sus rodillas les jugaron una mala pasada.

En ese mismo campo, pero en la jornada 9,de 25 años, se enfrentó con la Peña Sport al Promesas. En los primeros compases del encuentro, se rompió: rotura de ligamento cruzado y menisco en la rodilla derecha. “Noté algo. Fueron lágrimas de ver que me había roto más que de dolor. Era consciente de que me perdía la temporada”, recordó Gil. El central llegó este curso a la Peña Sport, en la Segunda RFEF, procedente del Pamplona. “Pensé en intentarlo. Me parecía una buena oportunidad. Siempre había estado en Tercera. Me apetecía probar una categoría nueva. Tenía ganas de verme con, a priori, gente mejor. Estaba con mucha ilusión”, asumió.