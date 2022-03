Berenguer: "Ante Osasuna me desbloqueé y ahora estoy en mi mejor versión"

ha conseguido dar la "mejor versión" de sí mismo hasta encadenar cuatro asistencias en los dos últimos partidos de Liga en San Mamés. Álex Berenguer confesó este jueves que en el partido ante Osasuna en El Sadar se desbloqueó "mentalmente" tras un mal inicio de temporada y desde entonceshasta encadenar cuatro asistencias en los dos últimos partidos de Liga en San Mamés.

"Vino un poco todo a partir del partido de Osasuna. Me dije, año nuevo vida nueva, me desbloqueé mentalmente y a partir de ahí estoy al nivel en el que tengo que estar", dijo en una rueda de prensa el delantero navarro, que se ve "ahora" de nuevo en "la mejor versión de Berenguer" que mostró la temporada pasada.

sin obsesionarme con goles y asistencias porque ya me jugó una mala pasada". El jugador de Barañáin desveló que lo que le pide Marcelino García Toral es que "sea vertical y meta muchos centros al área" y que solo espera "seguir haciendo las cosas bien,porque ya me jugó una mala pasada".

Respecto a su equipo, destacó la manera de reaccionar ante el Levante del "palo" que le supuso la eliminación copera en Mestalla.

"Como mejor te levantas de una caída es haciendo las cosas bien y ante el Levante hicimos las cosas bien. En defensa fuimos solventes y estuvimos atacando casi todo el partido. Pero así hemos jugado gran parte de la temporada. Llevamos una temporada bastante buena y estamos en la pomada", apuntó, avanzando las intenciones de la plantilla rojiblanca de alcanzar las posiciones europeas.

"Estamos al cien por cien convencidos de ello, pero tenemos que ir partido a partido. Lo primero es ir el domingo a Sevilla a hacer las cosas lo mejor posible para traer los tres puntos a Bilbao", avanzó de cara a la visita al Betis en el Benito Villamarín (16.15 horas).

En ese encuentro, ante un rival que es quinto en la tabla, seis puntos por encima del Athletic, que es octavo, el delantero navarro cree que su equipo lo que tiene "que hacer es lo que está haciendo siempre. La presión que hacemos es bestial y cuando tenemos el balón lo estamos moviendo de un lado al otro. No tenemos que pensar en ello sino en nosotros", resumió el plan para Heliópolis.

En ese sentido, destacó que "lo que tiene" este Athletic es que "insiste e insiste y al final llegan los resultados".

Berenguer ha explicado lo que ocurrió en el penalti ante el Levante que, en principio iba a tirar él pero que al final lo lanzó Oier Zárraga, al que le habían hecho la falta máxima que supuso el 3-0 previo al 3-1 final. "Cogí el balón porque quería tirarlo, pero Zárraga me lo pidió y le vi tan confiado que vi que lo iba a meter seguro y se lo dejé".

El de Barañáin, que lleva seis asistencias y un gol en lo que va de curso liguero, cree "la competencia siempre es buena" y que la pelea por el puesto entre él y el joven Nico Williams favorece al equipo. "Nico todavía tiene muchas cosas que mejorar porque es muy joven, pero va en muy buena línea", consideró.

Ya, por último, Berenguer no se quiso "mojar" sobre una posible renovación de Marcelino, que el propio técnico asturiano aparcó hasta el final de la temporada. "Son cosas que decidirá el míster con los que vengan y no me voy a mojar ahí. Al final de temporada veremos que pasa", aplazó.