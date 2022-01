Raúl García cree que "no tiene sentido" jugar la Supercopa en Arabia

Raúl García, futbolista del jueves las semifinales ante el no tiene sentido" que la Supercopa de España se dispute en Arabia Saudí porque los cuatro equipos del torneo "juegan en nuestro país" y, por ello, considera que "tenía que jugarse aquí". del Athletic Club , que jugará elante el Atlético de Madrid , cree que "" que lase dispute enporque los cuatro equipos del torneo "juegan en nuestro país" y, por ello, considera que "tenía que jugarse aquí".

"Soy muy claro. Que se vaya a otro país a jugar tiene el sentido que todos sabemos que tiene. No tiene sentido irse hasta allí a jugar un partido que tenía que jugarse aquí", recalcó el jugador navarro en la rueda de prensa que ofreció este lunes tras el entrenamiento desarrollado en Lezama.

Raúl, que se confesó "de los de antes", cree que "el fútbol ha cambiado en el sentido de que no se piensa en el aficionado" y que "lo que importa es generar e intentar sacar patrocinios".

"Nos estamos olvidando de lo básico en el fútbol que es el ambiente, que la afición disfrute con la familia, que los horarios sean los mas cómodos para todos. No es que lo diga yo, es que se ve. Es mi trabajo, me dedico a esto, pero de cuando empecé a ahora ha cambiado mucho, y a mi me da pena", confesó.