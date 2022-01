Levante y Mallorca alzan el telón de la segunda vuelta de LaLiga

inicio de la segunda vuelta de primera victoria de la temporada y ver la salvación como una realidad, mientras que la El Levante recibe este sábado 8 de enero al Mallorca (14.00) en elde LaLiga Santander , con el objetivo de conseguir lay ver la salvación como una realidad, mientras que la Real Sociedad intentará revertir su peor racha de la temporada ante el Celta de Vigo en el Reale Arena (16.15).

El equipo de Lisci es colista con 8 puntos, también a 8 unidades de la salvación, que podría ser una realidad alcanzable si logran un triunfo ante el conjunto bermellón, una de sus últimas oportunidades para empezar a creer en salvar la categoría.

La dura derrota contra el Villarreal (5-0) deja a los del Ciutat en una situación límite, con la afición muy descontenta y una inestabilidad que podría sentenciar sus opciones en la competición, que pasan porque los 'granotas' den un giro de 180º a su mala racha, con 27 encuentros consecutivos sin ganar. Además, es el segundo peor local, con solo 6 puntos logrados de 27 posibles.

En el apartado de sancionados, Alessio Lisci recupera a Soldado y Pepelu, mientras que pierde a Carlos Clerc por acumulación de tarjetas. Sin embargo, el italiano no podrá contar con el lesionado de larga duración Shkodran Mustafi y tendrá que esperar hasta última hora para ver si los positivos en coronavirus pueden estar finalmente en el partido.

Uno de ellos es José Luis Morales, capitán 'granota' y pieza clave en el esquema de Lisci, y que ante el Villarreal se perdió su primer encuentro desde noviembre de 2018, alcanzando un registro de 119 partidos consecutivos en LaLiga Santander.

Por su parte, el Mallorca goza de una situación de calma tensa. Son decimoquintos en la tabla con 20 puntos, más que en sus últimas dos campañas en Primera y 4 por encima del descenso, aunque superan a su rival en 12 unidades. Los de Luis García Plaza encaran el encuentro tras sus dos derrotas ante Barcelona (0-1) y Granada (4-1), pero el equipo viene con la moral alta tras su pase a octavos de final de la Copa del Rey frente al Eibar (1-2).

Una sola victoria en los últimos once encuentros es el balance del equipo bermellón, por lo que no debe relajarse para no complicarse la vida en la competición. Además llega muy mermado por las bajas, Raíllo y Valjent, por lesión; Kubo, Hoppe y Greif, por coronavirus; y Dani Rodríguez, por sanción. La buena noticia es la recuperación de Amath Ndiaye, que podrá tener minutos en el Ciutat de Valencia.

LA REAL SOCIEDAD, A DAR UN GOLPE SOBRE LA MESA PARA OLVIDAR SU CRISIS

El otro encuentro del sábado enfrentará a la Real Sociedad y el Celta, dos equipos que llegan en circunstancias muy distintas. Los locales no ganan en liga desde el 7 de noviembre y encadenan seis encuentros sin vencer en la competición. Así, la Copa y la Europa League se han convertido en los dos oasis en el desierto de resultados que atraviesan los de Imanol Alguacil.

Los vascos son séptimos en la clasificación con 30 puntos y una victoria les permitiría dar un golpe en la mesa, revertir su mala racha y poder dormir en puestos de Champions, a la espera de lo que hagan Rayo, Barça y Atlético. En la última jornada empató 1-1 contra el Alavés, después cuatro derrotas consecutivas en un mes negro para los 'txuri-urdin', sin embargo, avanzaron de ronda en la Copa ganando 2-3 al Leganés.

Alguacil tiene a todos sus futbolistas disponibles, excepto Barrenetxea, Carlos Fernández y Monreal, todos ellos por lesión, por lo que el once en el Reale Arena será muy reconocible.

Mientras, el Celta vive un momento dulce al hacerse con el triunfo en las dos últimas jornadas ante Betis (0-2) y Espanyol (3-1). Estos resultados le ha permitido al equipo gallego abandonar las zonas de peligro y escalar hasta la 12º posición, para empezar a mirar de cerca los puestos europeos.

Sin embargo, su derrota en dieciseisavos de Copa ante el Atlético Baleares podría suponer un frenazo en la buena dinámica de los de Coudet, que además solo han perdido dos encuentros como visitante. El conjunto gallego se amparará en el buen momento de su capitán Iago Aspas, que suma cuatro partidos seguidos viendo puerta. El técnico argentino solo tiene las bajas por lesión de Tapia y Solari.