El Sevilla se queda fuera de la Champions

jugar su competición fetiche tras quedar eliminado en la perder con el Salzburgo (1-0) en la sexta y última jornada, un pobre partido que deja sin opciones al conjunto andaluz, que sigue peleado con la máxima competición continental. El Sevilla volverá atras quedaren la Liga de Campeones al no poder superar la fase de grupos después de(1-0) en la sexta y última jornada, un pobre partido que deja sin opciones al conjunto andaluz, que sigue peleado con la máxima competición continental.

El equipo de Julen Lopetegui necesitaba ganar y no lo hizo. Ni tan siquiera rascó el empate a última hora, ni tan siquiera puso contra las cuerdas a un rival que ha ganado todos sus partidos esta temporada como local. No era fácil la empresa, pero no hubo ni carne en el asador, ni la piel en el campo, ni nada por el estilo...

Un cabezazo al larguero de Munir fue el único argumento de los nervionenses, que se quedaron viéndolas venir y dijeron adiós a una Champions que acogieron con los brazos abiertos por caer en un grupo sencillo. Llegaron con opciones al día del juicio final, pero no lo merecieron y se despidieron con justicia.

El Sevilla intentó madurar el partido en el acto inicial con incursiones del Papu Gómez y Lucas Ocampos, los más incisivos, pero sin perder la compostura ni entregar espacios al oponente. Sin embargo, pese al control de los sevillanos, fue el Salzburgo quien golpeó primero con un disparo de Lukas Sucic que se fue lamiendo la base del poste.

Al borde del descanso cambiaron las tornas gracias al balón parado, pero tampoco se movió el marcador. Fernando estuvo cerca del 0-1 a los 40 minutos y Koundé también persiguió el primero de la noche con otro cabezazo en la salida de un córner. Sin embargo, el 0-0 fue inmóvil a los 45 minutos.

En la segunda mitad, el Sevilla adelantó sus líneas y encontró una clarísima ocasión a los 48 minutos. Una buena jugada por la banda derecha terminó en la cabeza de Rakitic, que remató sin fuerza. Pero Munir se entrometió en la trayectoria del balón y -regateando al fuera de juego- llevó el cuero al travesaño.

Dos minutos después llegó el único gol del partido tras un fallo de Montiel que condenó a los de Lopetegui. Una bonita jugada que culminó Okafor en el corazón del área. El Sevilla se descompuso minutos después cuando Joan Jordán vio la segunda amarilla dejando a los suyos con diez. A partir de ahí pudo llegar antes el 2-0 que cualquier atisbo de empate.

Ese fue el gran dolor de un Sevilla que se marcha de la 'Champions League' con la sensación de no haber intentado todo para seguir con vida. Los de Lopetegui se centrarán en su competición preferida, la cual han conquistado en seis ocasiones, la última en 2020 ya con su actual técnico en el banquillo.