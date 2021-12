Un Málaga superior acaba con el sueño copero de una Peña Sport combativa

El San Francisco se vistió. La ocasión lo merecía, no siempre viene a Tafalla un cuartofinalista de Champions. Más de mil voces alentaron desde la grada a la Peña Sport . Los jugadores lo dieron todo. Se dejaron hasta la última gota de sudor y más. Pero no fue posible. Acabó imponiéndose la lógica. El Málaga impuso su condición de favorito. Ganó 0-3. No sufrió.