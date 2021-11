El Tudelano se marchó satisfecho del sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey celebrado durante la tarde de este jueves. Se medirá al Bergantiños, recién ascendido de Tercera División y que actualmente milita en el Grupo I de la Segunda RFEF. Todavía no se conoce la fecha del encuentro, pero será el 30 de noviembre o el 1 o 2 de diciembre.

A priori el conjunto gallego contaba con el factor campo al pertenecer a una categoría inferior a la de los navarros. Sin embargo, el Estadio Municipal As Eiroas, su feudo, no podrá albergar el encuentro. Así lo comunicó la RFEF. “La Real Federación Española comunica oficialmente al Bergantiños FC la imposibilidad de jugar el primer partido de eliminatoria de la Copa del Rey en el Estadio Municipal de As Eiroas, al considerar las instalaciones municipales no aptas para la disputa de los encuentros de la competición”, recogía el comunicado.

OCHO VECES EN DOCE AÑOS

El Tudelano volverá a participar en la Copa del Rey dos temporadas después. Una competición que tan solo se ha perdido en cuatro ocasiones en las últimas once campañas. Han perdido en todas las ocasiones, llegando a caer en la tanda de penaltis tres veces.

Su última experiencia en esta competición fue ante el Albacete, en la que cayeron 0-1. Fue en la temporada 19-20 y un año antes perdieron 0-3 frente al Melilla.

Todavía quedan dos semanas, pero el enfrentamiento ante el Bergantiños llega en medio de un grave crisis deportiva de los navarros. Una victoria puede suponer un extra de motivación, pero también les puede descentrar y alejarles del verdadero objetivo de esta temporada, conseguir la salvación en la Primera RFEF.

Pérez “Dentro del campo intentaremos disfrutar”

El entrenador del Tudelano, Carlos Pérez Salvachúa, describió al Bergantiños, su rival en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. “Se trata de un equipo de la provincia de La Coruña que ha estado muchas temporadas en la Tercera División. En la última ascendió a la Segunda RFEF y se encuentra en la parte alta de la tabla”, indicó.

Para el técnico del equipo ribero, la dificultad más grande la va a encontrar en la superficie de juego. “El césped artificial será la dificultad más grande, y sobre todo la distancia. Serán unas diez horas de autobús, cerca de ochocientos kilómetros. Jugaremos, en la liga, el domingo por la mañana contra el Dux y luego habrá que viajar no se sabe si se jugará martes, miércoles o jueves. Luego jugaremos aquí el domingo ante el Real Unión”, apuntó.

Pérez añadió que el Tudelano está centrado en la liga. “Nosotros estamos en la liga para sumar puntos y ganar pero cualquier partido es bueno para que también podamos ganar y levantar la moral. Lo afrontaremos para convivir muchas horas el equipo juntos y seguir conociéndonos e intentar pasar la eliminatoria. Una vez dentro del campo intentaremos disfrutar y pasar la eliminatoria”, señaló.

La confianza sin fisuras de los jugadores

Tres jugadores del Tudelano comparecieron ayer para relatar cómo se encuentra el equipo. El mediocentro Alain Ribeiro indicó que restan 26 partidos todavía. “Quien piense que el Tudelano está muerto está muy equivocado porque este equipo tiene mucha hambre y muchas ganas de hacer las cosas bien. Nos está costado reproducir en los partidos lo que trabajamos entre semana.La clave es reducir fallos e intentar cerrar la puerta atrás que ahora nos está costando y adelante ser lo más práctico posible”, dijo.

El central Lucas Aveldaño reconoció que el equipo se encuentra en una situación complicada. “Asumimos toda la responsabilidad. Cada uno tiene su cuota de responsabilidad. No nos podemos quedar con eso y nosotros tenemos que entrenar semana tras semana. Estamos con vida, matemáticamente mientras nos dé”, contó. El lateral derecho Fernando Delgado dijo: “Tenemos que empezar a hacer las cosas fáciles y hacer bien lo sencillo. Pese a la racha, vamos últimos pero estamos ahí. Ganas dos partidos y parece que no ha pasado nada. Nos tiene que dar fuerza para salir el fin de semana a por los tres puntos y demostrar que esta es nuestra casa”.